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Красноярское метро: скептики ждали экстремальный маршрут, но проектировщики их разочаровали

2:21
Наука

В проекте Krasnoyarsk metro project метро в Красноярске особое внимание уделено уклонам тоннелей, чтобы обеспечить безопасное движение поездов. Однако критики, в том числе бывший проектировщик Олег Митволь, выразили обеспокоенность, утверждая, что перепад высот в 40 метров создаст ощущение "американских горок". Насколько оправданы эти опасения?

Станция "Текстильщики"
Фото: commons.wikimedia.org by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Станция "Текстильщики"

Перепады высот: норма или риск

Начальник отдела корпоративных коммуникаций аэропорта Красноярск и энтузиаст рельсового транспорта Дмитрий Тронин, проанализировал уклоны тоннелей будущего метро и сравнил их с перепадами высот в других метрополитенах. Он пояснил, что на участке между станциями "Копылова" и "Высотная" уклон составит всего 16 промилле (менее 1 градуса), что является допустимой нормой.

"Перепад в 40 метров на 2500-метровом перегоне — это вполне стандартный показатель, который не превратит поездку в аттракцион", — отметил Тронин.

Как сравнить уклоны метро

Тронин подчеркнул, что уклоны на транспорте измеряются в промилле — тысячных долях. Согласно нормам (СНиП 2.05.09-90), для трамвайных линий допустимый уклон составляет 60 промилле, а в сложных случаях — до 90. В метро стандартный максимальный уклон — 40 промилле, в исключительных случаях — до 60.

Например, в московском метро на участке "Киевская" — "Выставочная" уклон достигает 48 промилле, а в Санкт-Петербурге на отдельных участках — 60 промилле. По сравнению с этими показателями красноярский проект полностью соответствует нормативам.

Будущее метро Красноярска

Первая линия красноярского метро будет включать 11 километров путей и шесть станций, включая одну наземную. На строительство выделен инфраструктурный кредит в размере 89,2 миллиарда рублей, сообщает prmira.ru.

Запуск запланирован на 2026 год, и проектировщики уверены, что никаких "американских горок" в красноярском метро не будет — только комфорт и безопасность для пассажиров.

Уточнения

Метрополите́н — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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