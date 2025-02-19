Этот троян — самый внимательный зритель ваших онлайн-платежей: он уже в курсе, сколько у вас на карте

В мире кибербезопасности появилась новая угроза: троянская программа, способная похищать деньги через скриншоты. Эксперты предупреждают, что этот вредоносный софт может незаметно делать снимки экрана, фиксируя конфиденциальную информацию, такую как данные банковских карт и пароли.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антивирус

Как работает новый троян

После проникновения на устройство троян активирует функцию скриншотов в определенные моменты, например, при вводе платежных данных. Полученные изображения отправляются злоумышленникам, которые используют их для кражи средств, сообщает "Царьград".

Как защититься от этой угрозы

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется:

Устанавливать антивирусное ПО и регулярно обновлять его.

Избегать загрузки файлов из непроверенных источников.

Регулярно обновлять операционную систему и приложения.

Использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Будьте внимательны и осторожны при работе в интернете, чтобы не стать жертвой киберпреступников.

Уточнения

Троя́нская ви́русная программа (англ. «trojan», также — троя́н или троянский конь) — разновидность вредоносной программы, проникающая в компьютер под видом легитимного программного обеспечения, в отличие от вирусов и червей, которые распространяются самопроизвольно.

