Этот троян — самый внимательный зритель ваших онлайн-платежей: он уже в курсе, сколько у вас на карте

В мире кибербезопасности появилась новая угроза: троянская программа, способная похищать деньги через скриншоты. Эксперты предупреждают, что этот вредоносный софт может незаметно делать снимки экрана, фиксируя конфиденциальную информацию, такую как данные банковских карт и пароли.
После проникновения на устройство троян активирует функцию скриншотов в определенные моменты, например, при вводе платежных данных. Полученные изображения отправляются злоумышленникам, которые используют их для кражи средств, сообщает "Царьград".
Чтобы минимизировать риски, рекомендуется:
Будьте внимательны и осторожны при работе в интернете, чтобы не стать жертвой киберпреступников.
Троя́нская ви́русная программа (англ. «trojan», также — троя́н или троянский конь) — разновидность вредоносной программы, проникающая в компьютер под видом легитимного программного обеспечения, в отличие от вирусов и червей, которые распространяются самопроизвольно.
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