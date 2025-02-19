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Пермские ученые создали огнетушащий порошок, который делает пожар бессильным

2:06
Наука

Ученые из Института технической химии УрО РАН и Пермского Политеха разработали уникальный огнетушащий порошок, эффективность которого превышает существующие аналоги на 25%. Этот состав не только быстро подавляет пламя, но и обладает высокой устойчивостью к влаге, что позволяет хранить его не менее 10 лет без потери свойств.

Огнетушитель
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огнетушитель

В чем уникальность нового состава

Основой порошка стал гексагидрат магний-аммоний фосфата. Благодаря этому компоненту вещество не только тушит огонь, но и активно снижает температуру очага возгорания, предотвращая повторное воспламенение.

Как работает инновационный порошок

При распылении средство образует плотное облако, которое эффективно изолирует огонь от кислорода. Тесты показали, что порошок демонстрирует почти 100% эффективность в тушении пожаров, а также способен предотвратить взрыв в случае воспламенения легко воспламеняемых веществ.

Безопасность и долговечность

Одним из ключевых преимуществ нового состава является долговечность — порошок сохраняет свои свойства на протяжении не менее 10 лет, даже при хранении во влажных условиях. Это делает его особенно удобным для применения на объектах с повышенными требованиями к безопасности.

Готов ли новый порошок к массовому производству

Серийное производство уже начато на базе Института технической химии УрО РАН. Продукт получил официальную сертификацию МЧС, что подтверждает его надежность и соответствие всем стандартам безопасности.

Какую пользу принесет новое средство

Разработка пермских ученых может существенно повысить уровень пожарной безопасности на промышленных предприятиях, складах с легковоспламеняющимися веществами и в жилых домах. Благодаря высокой эффективности и длительному сроку хранения, этот порошок станет надежным инструментом для борьбы с огнем, сообщает properm.ru.

Уточнения

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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