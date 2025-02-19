Пермские ученые создали огнетушащий порошок, который делает пожар бессильным

Ученые из Института технической химии УрО РАН и Пермского Политеха разработали уникальный огнетушащий порошок, эффективность которого превышает существующие аналоги на 25%. Этот состав не только быстро подавляет пламя, но и обладает высокой устойчивостью к влаге, что позволяет хранить его не менее 10 лет без потери свойств.
Основой порошка стал гексагидрат магний-аммоний фосфата. Благодаря этому компоненту вещество не только тушит огонь, но и активно снижает температуру очага возгорания, предотвращая повторное воспламенение.
При распылении средство образует плотное облако, которое эффективно изолирует огонь от кислорода. Тесты показали, что порошок демонстрирует почти 100% эффективность в тушении пожаров, а также способен предотвратить взрыв в случае воспламенения легко воспламеняемых веществ.
Одним из ключевых преимуществ нового состава является долговечность — порошок сохраняет свои свойства на протяжении не менее 10 лет, даже при хранении во влажных условиях. Это делает его особенно удобным для применения на объектах с повышенными требованиями к безопасности.
Серийное производство уже начато на базе Института технической химии УрО РАН. Продукт получил официальную сертификацию МЧС, что подтверждает его надежность и соответствие всем стандартам безопасности.
Разработка пермских ученых может существенно повысить уровень пожарной безопасности на промышленных предприятиях, складах с легковоспламеняющимися веществами и в жилых домах. Благодаря высокой эффективности и длительному сроку хранения, этот порошок станет надежным инструментом для борьбы с огнем, сообщает properm.ru.
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