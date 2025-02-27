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Горячая тема: почему торфяники вспыхивают без огня и как их усмирить

3:57
Наука

Российские ученые выяснили, что плотность торфяных почв играет ключевую роль в их способности к самовозгоранию. Исследования показали, что рыхлые торфяные почвы воспламеняются быстрее, чем плотные, поскольку содержат больше кислорода, необходимого для поддержания горения. Это открытие может помочь в предотвращении пожаров на торфяных месторождениях, особенно в Сибири, Тверской и Рязанской областях.

Торф
Фото: flickr.com by normanack, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Торф

Почему торфяники горят и как это предотвратить

Россия обладает крупнейшими в мире запасами торфа, но в жаркое и засушливое время года он часто становится источником масштабных пожаров. Торфяные возгорания не только ухудшают плодородие почв, но и представляют серьезную угрозу для здоровья людей. При горении выделяются токсичные вещества, такие как сернистый газ и сероводород, что негативно влияет на атмосферу и экологию.

Ученые Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева изучили механизм самовозгорания торфа и факторы, влияющие на его воспламеняемость. Они проанализировали девять образцов почвы с сельскохозяйственных земель Тверской и Рязанской областей, варьирующихся по плотности от 0,88 до 2,89 грамма на кубический сантиметр. Разница в плотности между самыми рыхлыми и плотными образцами составила 3,3 раза.

Эксперимент, моделирующий реальные условия

Образцы почвы подвергли воздействию температурных условий, приближенных к естественным: в течение 30 дней они находились в сушильном шкафу при температуре 58°C днем и 20°C ночью. Именно такие перепады температур характерны для летних месяцев на исследуемых территориях.

Результаты показали, что в рыхлых почвах процесс тления начинался в 2,5 раза быстрее, чем в плотных. Это связано с тем, что более рыхлые почвы содержат больше кислорода, необходимого для горения.

Как можно снизить риск торфяных пожаров

Ученые предложили методику повышения плотности торфа с целью предотвращения самовозгорания. Метод включает несколько технологических этапов:

  1. Вспашка верхних 60-70 см почвы для устранения уплотненного грунта, который препятствует проникновению влаги.

  2. Перемешивание вспаханного слоя с нижележащими почвами для повышения общей плотности.

  3. Дополнительное уплотнение слоя для снижения риска накопления кислорода.

Для обработки торфяников, не относящихся к сельскохозяйственным землям, например, в лесах, потребуется предварительная расчистка местности и выравнивание рельефа.

Разработка систем раннего предупреждения пожаров

"В дальнейшем мы планируем создать программное обеспечение для комплексной системы мониторинга торфяных почв. Эти системы позволят в режиме реального времени прогнозировать возможные возгорания и предупреждать о них заранее", — рассказывает доктор технических наук, доцент кафедры тракторов и автомобилей МСХА имени К. А. Тимирязева, Алексей Евграфов

Исследование показало, что плотность торфяных почв играет ключевую роль в их самовозгорании: чем рыхлее почва, тем выше риск пожара из-за повышенного содержания кислорода. Ученые предложили методы уплотнения торфа, которые могут значительно снизить пожароопасность, а также разрабатывают программное обеспечение для раннего предупреждения возгораний. Эти меры помогут защитить экосистемы, сельскохозяйственные угодья и население от разрушительных последствий торфяных пожаров.

Уточнения

Торф (устар. турф) — осадочная рыхлая горная порода, находящая применение как горючее полезное ископаемое.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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