Ученые нашли белок, способный повернуть старение клеток вспять

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Осаки в Японии сделали важное открытие, связанное с белком, который способен изменять состояния клеток на уровне "молодости" и "старения". Данные исследования были опубликованы в рецензируемом научном журнале Cellular Signaling (CellSign).

Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученые

С возрастом в нашем организме накапливаются клетки, подверженные старению, которые увеличиваются в размерах и теряют свою активность. Они имеют отличительные черты по сравнению с молодыми клетками: их стрессовые волокна становятся более толстыми, что влияет на их движение и взаимодействие с окружающей средой. Ученые долгое время искали ответ на вопрос, каким образом эти клетки удерживают свои размеры.

В своих исследованиях учёные обратили внимание на белок AP2A1, который играет активную роль в стареющих клетках в контексте стрессовых волокон. В ходе экспериментов было установлено, что снижение активности AP2A1 в старых клетках ведет к их омоложению, тогда как увеличение его активности в молодых клетках может ускорить процессы старения.

Также было выявлено, что AP2A1 взаимодействует с интегрином β1 — белком, который способствует прикреплению клеток к коллагеновому матриксу. Эти белки совместно перемещаются по стрессовым волокнам, что усиливает сцепление клеток и может объяснять их увеличение в размере.

Таким образом, AP2A1 может стать не только маркером процесса клеточного старения, но и потенциальной цель для разработки методов лечения заболеваний, связанных с возрастом.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца.



