Ваши мысли могут влиять на сны: открытие, которое меняет представление о памяти

Ученые давно задаются вопросом: почему некоторые люди просыпаются с яркими воспоминаниями о сне, а другие не могут вспомнить ничего? Недавнее исследование, раскрывает некоторые факторы, влияющие на эту способность.
Оказывается, важную роль играют не только возраст и сон, но и когнитивные особенности людей. Исследователи из IMT School for Advanced Studies в Луке изучили более 200 участников в возрасте от 18 до 70 лет, чтобы понять, что влияет на память о сновидениях.
Участники ежедневно записывали свои сны в течение 15 дней, а также использовали специальные устройства для мониторинга сна и когнитивных функций.
Важным открытием стало то, что люди, склонные к блужданию мыслей, с большей вероятностью помнят свои сны. Сон тоже играет значительную роль — люди, которые чаще переживают лёгкую стадию сна, имеют более высокую вероятность запомнить сновидения.
Молодые участники также показали лучшие результаты в воспоминаниях о снах по сравнению с пожилыми. У старших участников нередко наблюдается явление "белых снов", когда человек просыпается с ощущением, что мечтал, но не может вспомнить детали.
Интересно, что сезонность тоже влияет на способность помнить сны. Зимой участники сообщали о снижении воспоминаний о сновидениях по сравнению с весной, что может быть связано с внешними условиями или циркадными факторами.
"Наши результаты показывают, что способность помнить сны зависит от того, как взаимодействуют когнитивные особенности и динамика сна", — комментирует Джулио Бернарди, ведущий автор исследования.
Это открытие открывает новые горизонты в изучении сновидений и их возможного влияния на психическое здоровье.
Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.
Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.