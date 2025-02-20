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Ваши мысли могут влиять на сны: открытие, которое меняет представление о памяти

1:57
Наука

Ученые давно задаются вопросом: почему некоторые люди просыпаются с яркими воспоминаниями о сне, а другие не могут вспомнить ничего? Недавнее исследование, раскрывает некоторые факторы, влияющие на эту способность.

когнитивные особенности
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
когнитивные особенности

Оказывается, важную роль играют не только возраст и сон, но и когнитивные особенности людей. Исследователи из IMT School for Advanced Studies в Луке изучили более 200 участников в возрасте от 18 до 70 лет, чтобы понять, что влияет на память о сновидениях.

Участники ежедневно записывали свои сны в течение 15 дней, а также использовали специальные устройства для мониторинга сна и когнитивных функций.

Важным открытием стало то, что люди, склонные к блужданию мыслей, с большей вероятностью помнят свои сны. Сон тоже играет значительную роль — люди, которые чаще переживают лёгкую стадию сна, имеют более высокую вероятность запомнить сновидения.

Молодые участники также показали лучшие результаты в воспоминаниях о снах по сравнению с пожилыми. У старших участников нередко наблюдается явление "белых снов", когда человек просыпается с ощущением, что мечтал, но не может вспомнить детали.

Интересно, что сезонность тоже влияет на способность помнить сны. Зимой участники сообщали о снижении воспоминаний о сновидениях по сравнению с весной, что может быть связано с внешними условиями или циркадными факторами.

"Наши результаты показывают, что способность помнить сны зависит от того, как взаимодействуют когнитивные особенности и динамика сна", — комментирует Джулио Бернарди, ведущий автор исследования.

Это открытие открывает новые горизонты в изучении сновидений и их возможного влияния на психическое здоровье.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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