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Прилетит — не прилетит? Астероид 2024 YR4 играет в лотерею с нашей планетой

2:13
Наука

Внимание мировых телескопов вновь привлек астероид 2024 YR4. Недавно учёные сообщили, что вероятность его столкновения с Землёй в 2032 году теперь составляет 3,1%.

астероид
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
астероид

Это означает шанс 1 к 32. В декабре 2032 года астероид может подойти к Земле на опасное расстояние. И хотя этот показатель остаётся малым, он продолжает расти по мере уточнения его траектории.

Размер астероида оценивается от 40 до 90 метров, и в случае столкновения его энергия будет сопоставима с 7,7 мегатоннами тротила, что способно разрушить город.

В начале наблюдений вероятность его удара составляла 1 к 83, но с каждым новым наблюдением астрономы корректировали её, и теперь она увеличилась до 1 к 32. Европейские специалисты называют риск чуть ниже — 2,81%.

Однако эта динамика роста не обязательно приведёт к катастрофе.

"Это не означает, что вероятность столкновения будет только расти. Оценки могут как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от дальнейших наблюдений", — утверждает Хью Льюис из Саутгемптонского университета.

Проблема в том, что в апреле 2024 года астероид скроется за Солнцем, и большинство наземных телескопов не смогут его наблюдать.

Это создаёт паузу в данных, которые учёные могут использовать для уточнения орбиты. Однако в 2028 году астероид вновь окажется в поле зрения астрономов.

Что важно, в ближайшие месяцы космический телескоп "Джеймс Уэбб" будет собирать данные о составе астероида. Это поможет предсказать, что произойдёт, если он столкнётся с Землёй.

Астероид с высоким содержанием металлов может быть гораздо опаснее, чем каменистый, который, возможно, разрушится при вхождении в атмосферу.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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