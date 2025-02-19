Саргассово море меняется, и это может плохо кончиться для всей планеты

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Саргассово море — единственное в мире море, не имеющее берегов. Оно образовано океаническими течениями и известно своими буро-жёлтыми водорослями саргассум, которые покрывают его поверхность, создавая густые заросли. Это место не только поддерживает богатую экосистему, но и является домом для Североатлантического мусорного пятна.

Фото: Wikimedia Commons by Philippe Bourjon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ саргассум

Исторически оно привлекало внимание мореплавателей. В 1492 году мореплаватель Христофор Колумб первым задокументировал саргассовые водоросли, а позже Саргассово море обрело мистическую славу, оказавшись в центре легенд о Бермудском треугольнике. Писатель Жюль Верн называл его "идеальным озером в открытой Атлантике".

Однако уникальная экосистема сталкивается с серьёзными угрозами. Судоходство, пластиковое загрязнение и изменение климата приводят к тому, что вода в море становится теплее, солонее и кислее. Учёный-океанограф Николас Бейтс предупреждает: изменения в химическом составе воды могут разрушить морскую флору и фауну.

Глобальное потепление уже достигло критической точки, и последствия этих процессов могут оказаться необратимыми. Одновременно учёные делают удивительные открытия: под земной корой обнаружены огромные запасы воды, которые превосходят объём мирового океана.

Возможно, эти исследования помогут нам лучше понять механизмы, управляющие климатом и водными системами планеты.

Уточнения

Жюль Габрие́ль Верн (фр. Jules Gabriel Verne; 8 февраля 1828, Нант, метрополия Франции — 24 марта 1905, Амьен) — французский писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников жанра научной фантастики.



Сарга́ссово мо́ре — район антициклонического круговорота вод в Атлантическом океане, ограниченный течениями: на западе — Гольфстримом, на севере — Северо-Атлантическим, на востоке — Канарским, на юге — Северным Пассатным.



Саргассум или саргасс, или «морской виноград» (лат. Sargassum), — род морских бурых водорослей из семейства Саргассовые водоросли (Sargassaceae).

