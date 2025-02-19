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Тёмная материя под прицелом: астрономы нашли нить, соединяющую галактики

2:04
Наука

Космическая нить длиной 3 миллиона световых лет впервые запечатлена напрямую
Международная группа астрономов впервые получила прямое изображение гигантской космической нити, протянувшейся на 3 миллиона световых лет и соединяющей две активно формирующиеся галактики. Этот захватывающий снимок был сделан с помощью прибора MUSE, установленного на Очень Большом Телескопе (ОБТ), пишет Nature Astronomy.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Космические нити — это невидимые структуры, состоящие в основном из тёмной материи, которая, по современным оценкам, составляет около 85% всей материи во Вселенной. Эти структуры образуют глобальную сеть, известную как космическая паутина, внутри которой зарождаются и эволюционируют галактики. Они направляют потоки газа, играющие ключевую роль в звездообразовании, но их непосредственное наблюдение представляет серьёзную сложность.

Газ в межгалактических нитях испускает крайне слабое свечение, что делает его обнаружение чрезвычайно сложным. Однако благодаря использованию мощного инструмента MUSE астрономам удалось зафиксировать это свечение и получить чёткое изображение.

Этот снимок демонстрирует нить, соединяющую две галактики, содержащие активные сверхмассивные объекты. Данное открытие стало возможным благодаря детальному анализу спектральных данных, собранных при помощи ОБТ, а также суперкомпьютерному моделированию, которое подтвердило форму и структуру нити.

Это открытие не только подтверждает теоретические модели о распределении материи во Вселенной, но и открывает новые возможности для исследования межгалактического газа. Оно поможет учёным глубже понять процессы формирования и эволюции галактик. В дальнейшем планируется сбор дополнительных данных, чтобы выявить аналогичные структуры и получить более полное представление о газе в космической паутине.

Уточнения

Очень Большой Телескоп(ОБТ с англ. — «Very Large Telescope», сокр. VLT) — комплекс из четырёх отдельных 8,2-метровых, а также четырёх вспомогательных 1,8-м оптических телескопов, объединённых в одну систему. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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