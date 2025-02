Спасти компьютер — как сделать диск восстановления Windows за 4 простых действия

Даже если ваш компьютер сейчас работает безупречно, стоит задуматься о создании диска восстановления Windows, который может предотвратить серьезные проблемы в будущем.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Компьютер с Windows

Не существует компьютеров, которые никогда не дают сбоев. И когда это происходит, обычно есть способы исправить ситуацию, но только если вы заранее позаботились о создании необходимого инструмента для восстановления операционной системы.

Загрузочный USB-накопитель для восстановления позволяет выполнять базовые операции по устранению неполадок в любой версии Windows. Если добавить на него установочные файлы, можно будет легко переустановить операционную систему и быстро вернуться к нормальной работе.

Существует несколько способов создания такого накопителя.

Одним из них является использование инструмента Media Creation Tool от Microsoft. Для этого нужно перейти на страницу загрузки Windows 11 (или Windows 10), найти вкладку "Create Windows 11 Installation Media", нажать кнопку "Download Now" и следовать инструкциям на экране.

Другой способ — использовать бесплатную программу с открытым исходным кодом для создания загрузочного установочного диска, предварительно скачав ISO-образ диска.

Однако, если вы предпочитаете использовать только встроенные инструменты Windows, можно воспользоваться другим подходом. Он включает в себя скачивание образа установочного диска Windows 11 в формате ISO, использование встроенной программы Recovery Media Creator для создания загрузочного диска восстановления и последующее копирование установочных файлов Windows на этот диск.

Весь процесс состоит из четырех шагов:

Шаг 1: Скачивание последней версии Windows 11 (или Windows 10)

Этот шаг технически не является обязательным. Можно создать диск восстановления, который будет просто загружать среду восстановления Windows. Однако, добавление установочных файлов значительно повышает полезность этого диска.

ISO-файл — это образ установочного диска. Скачать его можно бесплатно непосредственно с сайта Microsoft. Не требуется ни аутентификация, ни регистрация. Для Windows 11 перейдите по ссылке, указанной в оригинальном тексте, для Windows 10 — по соответствующей ссылке.

Прокрутите страницу вниз до раздела "Download Windows 11 Disk Image (ISO) for x64 devices". Если компьютер, для которого вы создаете диск восстановления, использует процессор Intel или AMD, выберите тип загрузки и нажмите кнопку "Download Now". Если компьютер основан на процессоре Arm, нажмите на ссылку, ведущую к Windows 11 ISO для устройств Arm64. Выберите нужный язык и следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить файл ISO на свой компьютер (не на USB-накопитель!).

После завершения загрузки дважды щелкните по ISO-файлу в Windows 10 или Windows 11, чтобы установить его как виртуальный DVD-привод в File Explorer.

Шаг 2: Выбор подходящего USB-накопителя

Для создания простого устройства восстановления потребуется USB-накопитель емкостью не менее 512 МБ. Для диска восстановления, включающего 64-разрядные системные файлы Windows, потребуется устройство емкостью не менее 16 ГБ, а если вы создаете устройство, использующее системные файлы с вашего компьютера, может потребоваться 32 ГБ. Для преобразования USB-накопителя можно использовать встроенный инструмент Recovery Drive.

Важно: в процессе создания устройства восстановления флэш-накопитель будет отформатирован и полностью очищен, поэтому перед началом необходимо сделать резервные копии всех важных файлов.

Шаг 3: Создание загрузочного диска восстановления операционной системы

В Windows 10 и Windows 11 инструмент Recovery Drive имеет собственный исполняемый файл, который можно запустить напрямую, используя следующую команду в командной строке:

%windir%system32RecoveryDrive.exe

Более простой способ — ввести "recovery" в поле поиска на панели задач и выбрать ярлык "Recovery Drive" из результатов поиска. Это откроет соответствующее окно.

Если на вашем компьютере есть раздел с файлами для восстановления предустановленной OEM-версии Windows 11, можно создать диск восстановления, содержащий эти файлы для переустановки заводской версии Windows. Не забудьте выбрать опцию "Back up system files to the recovery drive" на первой странице.

Этот вариант оптимален для новых компьютеров с актуальной версией Windows. Однако, для компьютеров старше двух-трех лет он менее полезен, так как диск восстановления будет содержать устаревшую версию Windows.

Следуйте подсказкам системы для завершения создания диска восстановления.

Шаг 4: Добавление установочных файлов Windows на диск восстановления

Если вы решили включить файлы для восстановления OEM-версии Windows на предыдущем шаге, можно остановиться на этом. Все готово.

Если же у вас нет раздела восстановления OEM, сейчас самое время добавить установочные файлы Windows на USB-накопитель восстановления:

Дважды щелкните по ISO-файлу, скачанному ранее, чтобы открыть окно File Explorer, показывающее его содержимое (это "монтирует" ISO-файл как виртуальный CD/DVD-диск).

Откройте второе окно File Explorer и дважды щелкните по букве диска USB-накопителя восстановления, чтобы показать его содержимое.

Расположите оба окна File Explorer рядом друг с другом.

Щелкните, чтобы выбрать любой файл в окне с содержимым ISO-образа, и нажмите Ctrl+A, чтобы выбрать все файлы в этом окне, а затем перетащите этот выбор в окно USB-накопителя восстановления.

Выберите опцию замены всех файлов на USB-накопителе файлами, которые копируются.

После завершения копирования извлеките USB-накопитель, присвойте ему понятное имя и храните в безопасном месте, где его легко найти, когда он понадобится. Этот USB-накопитель можно использовать на любом компьютере для запуска среды восстановления Windows или переустановки Windows.

Учтите, что этот USB-накопитель восстановления установит "чистую" версию Windows без специальных драйверов и пользовательского программного обеспечения, которые производитель компьютера мог включить в первоначальную установку.

Для восстановления именно этой версии необходимо скачать образ диска восстановления от производителя OEM. Этот процесс аналогичен описанному выше и не представляет особых сложностей.

На этом этапе можно добавить свои пользовательские файлы на диск восстановления, например, установочные файлы или лицензионные ключи для стороннего программного обеспечения, которое обычно устанавливается при новой установке Windows. Это также подходящее место для хранения копии ключа восстановления BitLocker для системного диска.

Рекомендуется повторять эту процедуру раз в год, вскоре после выпуска Microsoft крупного летнего обновления (обычно во второй половине года).

Уточнения

Windows — группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса. MS-DOS является прародителем Windows.