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Какао под угрозой исчезновения: возможно ли сохранить будущее мировой шоколадной индустрии

4:24
Наука

В преддверии Дня святого Валентина миллионы людей готовятся обмениваться подарками, среди которых особое место занимают сладости, в том числе шоколад. Однако продолжающееся изменение климата и исчезновение биоразнообразия создают серьезные риски для будущих мировых поставок этого популярного лакомства. Новое исследование указывает на то, что внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства способно не только сохранить текущие объемы производства какао, но и увеличить его, обеспечивая при этом защиту окружающей среды.

шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Critti, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
шоколад

Какао (Theobroma cacao L.) — одна из ключевых товарных культур, от которой зависят доходы четырех-шести миллионов мелких фермеров, проживающих в тропических регионах. Эта культура составляет основу мировой шоколадной индустрии, оцениваемой в более чем 100 миллиардов долларов ежегодно. Однако растущий спрос на какао и стремление фермеров увеличить объемы производства привели к масштабной вырубке лесов и интенсификации сельскохозяйственных практик, что негативно сказывается на биоразнообразии и устойчивости экосистем.

В рамках нового исследования, проведенного Оксфордским университетом совместно с Университетом Вестлейк (Китай), Университетом Санта-Крус (Бразилия) и Гёттингенским университетом (Германия), были проанализированы основные угрозы, связанные с изменением климата, для производства какао. Одновременно исследователи предложили практические меры по управлению фермерскими хозяйствами, которые помогут не только защитить урожай от негативного воздействия климата, но и повысить его устойчивость и объем без необходимости дальнейшего расширения плантаций.

На примере трех крупнейших стран-производителей какао — Бразилии, Ганы и Индонезии, которые вместе обеспечивают 33% мирового производства, ученые изучили ключевые факторы, влияющие на урожайность. Один из выводов исследования показал, что увеличение уровня опыления может повысить урожайность на 20%. На сегодняшний день опыление на многих плантациях происходит недостаточно, что снижает потенциал урожая. Кроме того, было отмечено, что участки, где температура превышает оптимальный уровень на 7 градусов, демонстрируют снижение урожайности на 20-31%, что подчеркивает уязвимость сельскохозяйственных регионов перед климатическими изменениями.

Доктор Ачимпонг Атта-Боатенг, один из соавторов исследования, отметил, что какао опыляется мелкими насекомыми, такими как мошки и трипсы, однако в большинстве случаев уровень опыления остается недостаточным для достижения максимальной урожайности.

Для решения этой проблемы исследователи предлагают фермерам внедрить ряд устойчивых методов ведения хозяйства. Среди таких мероприятий — сохранение прикорневой растительности и органического вещества почвы, создание умеренной тени на плантациях и сокращение использования химических удобрений и пестицидов. Эти подходы способствуют увеличению численности опылителей, стабилизации температуры на полях и улучшению состояния почв, что в свою очередь обеспечивает долгосрочную устойчивость производства.

Как отметила доктор Тоня Ландер, ведущий автор исследования, применение устойчивых методов может значительно повысить урожайность какао без необходимости расширения площади под плантации. Эти природоориентированные подходы помогут фермерам не только увеличить объемы производства, но и сохранить их средства к существованию.

По словам доктора Тома Вангера из Университета Уэстлейк, растущий спрос на какао и стремление к краткосрочной экономической выгоде часто приводят к расширению плантаций за счет разрушения экосистем. Однако данный подход несет долгосрочные экологические риски.

Авторы исследования подчеркивают значимость опыления как ключевого фактора, который может объединить экологическую устойчивость и эффективность сельскохозяйственных систем, создавая решения, полезные как для природы, так и для фермеров.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево — вид вечнозелёных деревьев. Растение происходит из субэкваториальных регионов Южной Америки, культивируется по всему свету в тропиках обоих полушарий ради получения семян, используемых в кондитерской промышленности и в медицине.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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