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Десертный желудок — или как мы всегда находим место для сладкого

1:28
Наука

Ученые из Института биологии старения Макса Планка в Кельне, Германия, раскрыли секрет "второго желудка", который заставляет нас хотеть сладкое, даже если мы сыты.

Торт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Торт

Оказалось, что виной всему группа нейронов в гипоталамусе, которая отвечает за чувство сытости, но при этом стимулирует тягу к сахару.

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что у мышей и людей эта группа нейронов при контакте с сахаром выделяет эндорфины — гормоны удовольствия, которые активируют механизм вознаграждения в мозге.

Ученые наблюдали за мозговой активностью сытых мышей, которые сталкивались с сахаром. Они обнаружили, что та же самая группа нейронов, которая обычно подавляет аппетит, при контакте с сахаром активирует выработку эндорфинов.

Аналогичные результаты были получены при сканировании мозга добровольцев, которые употребляли раствор сахара. Ученые пришли к выводу, что с эволюционной точки зрения тяга к сахару имеет смысл, поскольку он является быстрым источником энергии.

Авторы исследования считают, что эти открытия могут быть полезны для лечения ожирения. Они предполагают, что добавление к существующим препаратам для подавления аппетита лекарств, блокирующих рецепторы веществ, продуцируемых этими нейронами, может быть эффективным способом борьбы с избыточным весом.

Уточнения

Институт биологии старения Общества Макса Планка (Max Planck Institute (MPI) for Biology of Ageing) является одним из более чем 80 независимых, некоммерческих институтов, находящихся под попечительством Общества Макса Планка.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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