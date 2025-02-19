Турецкая компания Gozen выпускает новый биоматериал, он сделан из наноцеллюлозы

Одежда из бактерий? Да, теперь микробы не только портят вещи, но и создают их

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Турецкая компания Gozen выпускает новый биоматериал — серию тканей из выращенной и ферментированной наноцеллюлозы, изготовленную с помощью микроорганизмов. Команда использует собственную технологию для выращивания наноцеллюлозного материала на своем новом предприятии в Турции.

Фото: Веб-сайт Российской академии наук наноцеллюлоза

Материал на 100% состоит из биоматериалов и формируется благодаря изобретательности микроорганизмов, создавая совершенно уникальный нетканый биоматериал. Команда закупает у сертифицированных местных поставщиков в Турции растительное сырье, необходимое для контролируемого процесса ферментации. Об этом пишет Designboom.

Материал можно рассматривать как нечто вроде гибрида, его волокнистая целлюлозная структура придает ему качество тканого материала, сохраняя долговечность и красоту. Это позволяет дизайнерам создавать новые формы, которые кажутся одновременно органичными и футуристичными. Об этом Designboom сообщил дизайнер.

Основатель компании говорит, что материал приобретает самые разнообразные оттенки и текстуры, несмотря на то, что он изготовлен из одного источника.

Уточнения

Целлюлоза — органическое соединение, углевод, полисахарид.

