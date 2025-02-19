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Солнечный металл: титановая революция от японских учёных

3:37
Наука

Научные круги Японии готовятся к наступлению новой эры в солнечной энергетике, благодаря пионерской разработке первой титановой солнечной панели. Эта инновация, которая представляет собой сочетание диоксида титана и селена, утверждается как более мощная в 1000 раз. Этот прорыв не только демонстрирует значительное улучшение эффективности, но и обладает потенциалом радикально изменить сектор солнечной энергии.

Рассвет в горах
Фото: unsplash.com by Artem Sapegin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассвет в горах

Исследователи из Токийского университета разработали уникальный процесс изготовления титана, который может сделать солнечную энергию более доступной и эффективной, чем когда-либо. Этот революционный подход имеет потенциал не только изменить возобновляемую энергетику, но и переопределить наше понимание сложных материалов, значительно снижая стоимость титана и интегрируя его в солнечные элементы будущего.

Традиционные солнечные элементы часто используют кремниевые материалы, но их эффективность ограничена. Однако новый процесс производства титана, разработанный учеными, может сделать солнечную энергию более эффективной. С точным контролем содержания теллура на границе разделов, ученые использовали новаторский метод для создания кристаллизованного селена с использованием сложенного прекурсора на основе селена и теллура.

Этот подход уменьшает негативное влияние обогащения теллура и улучшает адгезию между слоями TiO₂ и Se, что значительно повышает эффективность преобразования энергии.

Титан известен своей исключительной прочностью, долговечностью и устойчивостью к коррозии, что делает его незаменимым в таких областях, как медицина и аэрокосмическая техника. Тем не менее, из-за энергоемкости его добычи, производство титана традиционно связано с высокими затратами. Это может скоро измениться, поскольку японские исследователи разработали инновационный метод, значительно снижающий стоимость производства титана с использованием иттрия.

Япония применила новые подходы к использованию иттрия, элемента, используемого для очистки титана, никогда ранее не достигавшего такого уровня применения. В отличие от дорогостоящих традиционных методов, этот новый подход не только экономичен, но и упрощает процесс, делая титановые солнечные панели более реализуемыми. Однако возникает проблема: иттрий оставляет следы на готовом титановом изделии, что может повлиять на его свойства, включая устойчивость к коррозии и долговечность. Это может вызвать проблемы в таких отраслях, как электроника и аэрокосмическая промышленность. Цель состоит в том, чтобы преодолеть эту проблему, и если ученые достигнут успеха, это откроет новые возможности для применения титана.

В эпоху, когда усилия по максимально эффективному использованию возобновляемых ресурсов находятся на первом месте, будущее выглядит оптимистично. Критически важно, чтобы ученые решили проблему с иттрием, чтобы сделать эти достижения массово реализуемыми. Эта область обещает стать привлекательной для инвестиций, так как дальнейшие исследования и разработки могут улучшить масштабность и эффективность. Это нововведение обещает открыть новую эпоху солнечной энергетики, сделав чистую энергию значительно мощнее, доступнее и эффективно ценнее, чем когда-либо ранее.

Уточнения

Адге́зия в физике — сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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