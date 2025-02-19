Ученые наблюдали непрерывные вспышки света в центре нашей Галактики

Нечто загадочное произошло в центре Галактики, это заметили в телескоп

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Используя космический телескоп "Джеймс Уэбб", ученые наблюдали непрерывные вспышки света в центре нашей Галактики, некоторые из которых длились всего несколько секунд, а другие — месяцами. Об этом пишет SciTechDaily.

Фото: Веб-сайт НАСА Квазар

Их наблюдения показывают, что сверхмассивная черная дыра в центре Галактики постоянно испускает вспышки. Некоторые из этих вспышек выглядят как короткие, слабые вспышки, длящиеся всего несколько секунд, в то время как другие представляют собой мощные вспышки света.

Один из исследователей заявил, что вспышки происходят практически во всех сверхмассивных черных дырах, но наша черная дыра уникальна. Каждый раз ученые видели что-то новое. Ничто не оставалось неизменным.

Ученые объясняют яркие вспышки процессом, при котором два магнитных поля сталкиваются, высвобождая энергию в виде ускоренных частиц. Используя космический телескоп "Джеймс Уэбб", команда астрофизиков получила подробное и расширенное изображение таинственной пустоты в центре нашей галактики.

Уточнения

Сверхмассивная чёрная дыра — чёрная дыра с массой 105—1011 масс Солнца. Сверхмассивные чёрные дыры обнаружены в центре многих галактик, включая Млечный Путь.



