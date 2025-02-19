Астероид несётся к Земле: столкновение может произойти уже в 2032 году

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно опубликованным данным, вероятность столкновения с Землей астероида, способного уничтожить город, в 2032 году составляет 3,1%. Об этом пишет ScienceAlert. Ранее вероятность оценивалась в 2,3%.

Фото: Веб-сайт НАСА Астероид

Несмотря на растущую вероятность столкновения, эксперты говорят, что причин для тревоги нет. Астрономическое сообщество внимательно следит за ситуацией.

Астрономы оценивают размеры астероида в пределах 40-90 метров в ширину, исходя из его яркости. Анализ световых характеристик позволяет предположить, что он имеет вполне типичный состав. В ближайшее время объект будет изучен с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Согласно последним расчетам НАСА, вероятность столкновения с Землей составляет 3,1 процента, а возможная дата столкновения с Землей — 22 декабря 2032 года. Если астероид войдет в атмосферу Земли, наиболее вероятным сценарием будет взрыв в воздухе, то есть он взорвется в воздухе с силой примерно в восемь мегатонн.

Известно, что в 2022 году НАСА изменило траекторию другого астероида. Космический зонд столкнулся с астероидом, который изменил направление полета.

Уточнения

2024 YR4 — околоземный астероид предположительного диаметра от 40 до 90 метров.

