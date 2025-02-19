Как воздушные змеи решат проблему энергетики Германии

Вместо громоздких ветряков с лопастями на земле — лёгкие и компактные летающие турбины, которые работают как воздушные змеи. Это не фантастика, а новая технология, созданная компанией из Германии.
Компания недавно успешно завершила испытания своего уникального устройства — воздушного змея, который, несмотря на свою схожесть с игрушкой, выполняет функции ветряной турбины.
Это устройство, шириной всего 1,7 метра, способно вырабатывать энергию и преобразовывать её в электричество, летая в воздухе.
Что особенно примечательно, процесс выработки энергии происходит благодаря маленьким турбинам, которые работают как традиционные лопасти, только в гораздо меньшем масштабе.
«Мы гордимся тем, что достигли этого всего за год с небольшим после основания компании», — отметил Флориан Бауэр, соучредитель стартапа KiteKRAFT.
Технология использует интеллектуальные алгоритмы для оптимизации положения в воздухе и повышения эффективности работы.
Это позволяет устройствам достигать максимальной продуктивности при минимальном вмешательстве человека, а также создание небольших мобильных энергосетей, которые могут использоваться в удалённых местах, где традиционные генераторы на топливе неудобны и дорогие.
Воздушный змей — летательный аппарат, удерживаемый с земли при помощи верёвки (леера) и поднимаемый за счёт силы ветра.
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