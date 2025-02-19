Как воздушные змеи решат проблему энергетики Германии

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Вместо громоздких ветряков с лопастями на земле — лёгкие и компактные летающие турбины, которые работают как воздушные змеи. Это не фантастика, а новая технология, созданная компанией из Германии.

Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветряная мельница

Компания недавно успешно завершила испытания своего уникального устройства — воздушного змея, который, несмотря на свою схожесть с игрушкой, выполняет функции ветряной турбины.

Это устройство, шириной всего 1,7 метра, способно вырабатывать энергию и преобразовывать её в электричество, летая в воздухе.

Что особенно примечательно, процесс выработки энергии происходит благодаря маленьким турбинам, которые работают как традиционные лопасти, только в гораздо меньшем масштабе.

Основные преимущества летающих турбин:

Меньше материалов и места: они занимают в 10 раз меньше пространства, чем традиционные ветряные турбины.

Дешевле в два раза: себестоимость таких турбин значительно ниже, что делает их более доступными для массового применения.

Простота установки: установка не требует большого количества бетона или стали, а сама технология намного проще в реализации.

«Мы гордимся тем, что достигли этого всего за год с небольшим после основания компании», — отметил Флориан Бауэр, соучредитель стартапа KiteKRAFT.

Технология использует интеллектуальные алгоритмы для оптимизации положения в воздухе и повышения эффективности работы.

Это позволяет устройствам достигать максимальной продуктивности при минимальном вмешательстве человека, а также создание небольших мобильных энергосетей, которые могут использоваться в удалённых местах, где традиционные генераторы на топливе неудобны и дорогие.

Уточнения

Воздушный змей — летательный аппарат, удерживаемый с земли при помощи верёвки (леера) и поднимаемый за счёт силы ветра.

