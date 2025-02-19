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Прозрачный металл: будущее смартфонов и аэрокосмических технологий

1:44
Наука

Возможно, вы уже себе представляете металлические экраны в смартфонах, которые не просто заменят стекло, но будут в 10 раз прочнее и при этом абсолютно прозрачными. Да, это возможно благодаря новому прорывному материалу — прозрачному оксиду алюминия, или TAIOx.

Смартфон
Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Представьте будущее, где металлы прозрачны.

Он сочетает в себе лучшие качества металла: прочность, термостойкость и, что самое удивительное, полную прозрачность.

Такие металлы звучат как что-то из мира научной фантастики, но учёные нашли способ превращать обычный алюминий в TAIOx с помощью инновационной техники — капельного анодирования.

Эта технология позволяет работать с жидкими каплями и электрическим током, чтобы изменить свойства металла.

Метод обеспечил не только его прозрачность, но и прочность, с которой можно создавать не только металлические дисплеи, но и сверхпрочные покрытия для автомобилей, самолётов и космических аппаратов.

Как это работает?

Суть процесса в использовании электрического поля для превращения жидкостей в сверхпрочные и прозрачные материалы.

Это позволяет создавать "металлические" экраны для гаджетов, которые не боятся царапин, а также защитные покрытия для техники и даже защиты оптических датчиков.

Этот материал может помочь не только в улучшении гаджетов, но и даже в борьбе с изменением климата, благодаря новым возможностям в транспорте и производстве.

Конечно, до глобального внедрения технологии ещё далеко, но сам факт, что в будущем все устройства могут стать ещё прочнее и легче, — это уже шаг вперёд.

Уточнения

Анодирование (синонимы: анодное оксидирование, анодное окисление) — процесс создания оксидной плёнки на поверхности некоторых металлов и сплавов путём их анодной поляризации в проводящей среде.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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