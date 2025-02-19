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Остановится ли внутреннее ядро Земли к 2040 году? Ученые объясняют

1:50
Наука

Недавние сообщения о том, что вращение внутреннего ядра Земли замедляется и может полностью остановиться к 2040 году, вызвали тревогу и даже панические слухи.

Планета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета

Как сообщает Москва 24, вся информация была неправильно интерпретирована. В реальности внутреннее ядро не остановится — оно просто будет вращаться в полном согласии с планетой, а это синхронное вращение не представляет опасности для жизни людей и животных.

Что происходит с ядром Земли?

Тихоцкий объяснил, что внутреннее ядро может вращаться немного быстрее или медленнее относительно мантии и коры. Это связано с тем, что оно отделено от других слоёв планеты жидким внешним ядром.

В разные периоды вращение может ускоряться или замедляться из-за "колебательного процесса". Важно отметить, что к 2040 году ядро будет вращаться точно синхронно с мантией, но это не приведёт к остановке.

"Это очень тонкий эффект, который заметят только геофизики. Он не имеет значительного влияния на нашу повседневную жизнь и не представляет угрозы", — отметил Сергей Тихоцкий, директор Института физики Земли РАН.

Синхронное вращение внутреннего ядра с Землёй наблюдалось ещё в 1960-х годах, и этот процесс снова повторится.

Как ускорение вращения Земли влияет на нас?

Одновременно с этим учёные наблюдают ускорение вращения Земли, что, по прогнозам, потребует корректировки мирового времени.

Уже в 2029 году может быть добавлена секунда для компенсации этого эффекта. Но такие изменения не несут серьёзной угрозы для земной жизни

Уточнения

Ядро́ —  центральная часть планеты, обладающая высокой плотностью Ядро Земли — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля. 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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