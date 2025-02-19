Подземные гиганты: учёные нашли горы, которые во сто крат выше Эвереста

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Утрехтского университета использовали сейсмические волны, чтобы создать карту этих подземных гигантов.

Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Трещина в земле

Когда происходят сильные землетрясения, Земля ведет себя как колокол, и сейсмические волны резонируют, создавая особые "звуки". Когда эти волны сталкиваются с аномалиями, такими как LLSVP (Крупные провинции с низкой скоростью сдвига), их скорость замедляется, что позволяет ученым выявить эти скрытые структуры.

Эти два образования расположены под Африкой и Тихим океаном, и каждое из них достигает высоты около 998 км. Несмотря на размеры, они остаются невидимыми для глаза, скрытыми глубоко под землей.

Анализ показывает, что LLSVP теплее окружающей мантии и может быть древними образованиями, возраст которых достигает полумиллиарда лет. Их состав отличается от мантии и содержит более крупные минеральные зерна, что указывает на их уникальное происхождение.

Это открытие изменяет наше представление о внутренней структуре Земли. LLSVP представляются стабильными образованиями, которые могут повлиять на конвективные потоки в мантии и, соответственно, на модели тепловых потоков и динамику Земли.

Хотя эти подземные "горы" недоступны для исследования, их изучение с помощью сейсмологии может дать важную информацию о геологической истории и динамике нашей планеты. Дальнейшие исследования могут раскрыть больше о их происхождении и влиянии на геологические процессы ,пишет magazin.aktualne.

Уточнения

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн), Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).



