Ледотрясения: как вулканические частицы влияют на движение льда

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Ледовые покровы не всегда однородны — в них могут образовываться потоки, которые движутся очень быстро и могут достигать ширины до 50 км и длины в сотни километров.

Фото: Freepik Арктика

Геофизик Андреас Фихтнер и его команда недавно исследовали ледовый покров Гренландии и впервые обнаружили "ледотрясения" — толчки, возникающие во время движения льда. Эти ледотрясения были зафиксированы с помощью оптического кабеля, проложенного в скважине глубиной 2,7 километра к северо-востоку от ледникового потока Гренландии, который является крупнейшей "замерзшей рекой" и переносит лед в северную Атлантику, пишет stoplusjednicka.

Исследование показало, что ледниковый поток переключается между рывками и плавным движением, напоминающим текучесть меда. Ученые также отметили, что ледотрясения оставались незамеченными из-за слоя вулканических частиц, находящихся под поверхностью льда, которые появились в результате извержения вулкана Маунт Мазама около 7 700 лет назад. Эти частицы, по-видимому, дестабилизируют структуру льда и способствуют образованию трещин, что создает связь между динамикой ледниковых потоков и вулканической активностью. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.

