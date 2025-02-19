Мыши-трудяги против цикад: как природа помогает фермерам

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в феврале 2025 года, показывает, как летучая мышь Mops plicatus помогает фермерам регионов Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Восточной Азии, охотясь на цикад, которые наносят вред рисовым полям.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Nielsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Цикады

Эти летучие мыши, известные своими огромными колониями, могут иметь впечатляющие ареалы для кормления — до 1743 км², что в два раза больше площади Берлина. Некоторые из них даже преодолевают более 200 км за одну ночь в поисках пищи, проводя большую часть времени на высоте свыше 150 метров. Они используют рисовые поля как охотничьи угодья, так как там много насекомых-жертв, включая цикад.

Важно отметить, что только дюжина пещер служит убежищем для этих летучих мышей, и их нужно защищать от воздействия туризма и других опасностей. Сохранение этих мест имеет значение не только для фермеров, но и для всех регионов, которые зависят от этих трудолюбивых летучих мышей, пишет geo.

Уточнения

Певчие цикады или настоящие цикады (лат. Cicadidae), — семейство насекомых из подотряда цикадовых отряда полужесткокрылых.



