Курильщики могут выдохнуть: обычное лекарство оказалось их спасением

Курение — это одна из самых опасных привычек, которая может привести к серьезным заболеваниям, таким как рак легких и болезни сердца.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 22% людей по всему миру курят, и от этого умирает более 8 миллионов человек ежегодно.
Ученые из Южной Кореи предлагают новый подход: препарат проциклидин, используемый для лечения болезни Паркинсона, может помочь облегчить физические симптомы никотиновой абстиненции, такие как тремор и снижение подвижности, пишет nypost.
Хе-Ин Им из Центра заболеваний головного мозга Корейского института науки и технологий отметил, что это исследование открывает новые возможности для лечения зависимости от курения, предлагая альтернативу бупропиону и варениклину. Дело в том, что никотин похож на ацетилхолин и может взаимодействовать с рецепторами холинергических интернейронов. Исследования показали, что подавление этих интернейронов восстанавливает уровень дофамина в мозге.
Дофамин известен как "гормон счастья", и никотин в сигаретах способствует его выработке. Поэтому люди, бросающие курить, часто испытывают тягу из-за недостатка дофамина. Восстановление его уровня может помочь облегчить симптомы отмены.
Никоти́н (от лат. Nicotiána — табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?