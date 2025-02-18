Курильщики могут выдохнуть: обычное лекарство оказалось их спасением

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Курение — это одна из самых опасных привычек, которая может привести к серьезным заболеваниям, таким как рак легких и болезни сердца.

Фото: commons.wikimedia.org by Michaelversatile, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Курение запрещено

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 22% людей по всему миру курят, и от этого умирает более 8 миллионов человек ежегодно.

Ученые из Южной Кореи предлагают новый подход: препарат проциклидин, используемый для лечения болезни Паркинсона, может помочь облегчить физические симптомы никотиновой абстиненции, такие как тремор и снижение подвижности, пишет nypost.

Хе-Ин Им из Центра заболеваний головного мозга Корейского института науки и технологий отметил, что это исследование открывает новые возможности для лечения зависимости от курения, предлагая альтернативу бупропиону и варениклину. Дело в том, что никотин похож на ацетилхолин и может взаимодействовать с рецепторами холинергических интернейронов. Исследования показали, что подавление этих интернейронов восстанавливает уровень дофамина в мозге.

Дофамин известен как "гормон счастья", и никотин в сигаретах способствует его выработке. Поэтому люди, бросающие курить, часто испытывают тягу из-за недостатка дофамина. Восстановление его уровня может помочь облегчить симптомы отмены.

Уточнения

Никоти́н (от лат. Nicotiána — табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда.

