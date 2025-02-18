Забытое наследие: раскрыты тайны древнегреческой математики через арабские переводы

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Древнегреческий математик Аполлоний Пергийский жил примерно с 262 по 190 годы до нашей эры. Он знаменит своими работами в геометрии, в частности изучением конусов и их форм — эллипсов, парабол и гипербол.

Фото: Wikipedia by Jorge Royan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Древние книги

Его главная работа "Коники" была открыта в эпоху Возрождения и сыграла важную роль в развитии современной математики, но многие европейские ученые не имели доступа к его восьми томам, а книги V и VII считались утерянными.

Недавно с открытием новой Ближневосточной библиотеки в Лейдене (Нидерланды) был опубликован новый том "Пророки, поэты и ученые", в который вошли материалы около пятидесяти ученых. В этом контексте был обнаружен перевод двух утерянных книг Аполлония на арабский язык, который хранился в Лейденском университете на протяжении четырех веков. Эти тексты проливают новый свет на передачу научных знаний между греческой и средневековой исламской цивилизацией.

Перевод был найден в коллекции голландского востоковеда Якоба Голиуса, который собрал почти 200 восточных рукописей во время своих путешествий. Арабский перевод Аполлония, названный Яном Питером Хогендейком "увлекательным", не только содержит строгие научные материалы, но и украшен цветными иллюстрациями.

Это открытие возобновляет исследования по передаче греческой математики в арабо-мусульманский мир, где многие греческие тексты были переведены и изучены в исламский золотой век. Несмотря на богатство коллекций в западных библиотеках, многие рукописи остаются недостаточно изученными из-за нехватки специалистов, владеющих арабским, персидским и турецким языками.

Однако интерес к этим материалам растет, что подтверждается недавним семинаром в Университете Шарджи, где обсуждалась система согласного письма, используемая мусульманскими учеными. Это может открыть новые перспективы в понимании роли арабо-мусульманских ученых в развитии мировых знаний, сообщает французское издание geo.

Уточнения

Возрожде́ние или Ренесса́нс (фр. Renaissance, итал. Rinascimento, от лат. renasci — рождаться заново, возрождаться) — одна из культурно-исторических эпох, переломный для истории Европы этап между Средними веками и Новым временем, заложивший основы новой европейской культуры (также Раннее Новое время).



