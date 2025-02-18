Летняя жара с сюрпризом: производству ветроэнергии в Европе грозит крах

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Cитуация с климатом в Европе становится все более напряженной. Согласно исследованию Bloomberg, глобальное потепление снижает скорость ветра в Европе летом, что увеличивает нагрузку на энергосистемы, особенно в период жары, когда потребление электроэнергии для кондиционеров и отопления возрастает, пишет EADaily.

Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветряная мельница

Климатолог Гань Чжан из Иллинойсского университета объясняет, что это связано с повышением температуры как на поверхности, так и в тропосфере. Ожидается, что снижение скорости ветра составит менее 5% в период с 2021 по 2050 годы, но даже такие небольшие изменения могут серьезно повлиять на производство ветроэнергии и оптовые цены. Это создает проблемы для европейских стран, которые отказываются от угольной и атомной энергии в пользу возобновляемых источников, что ставит под угрозу цели ЕС по декарбонизации.

Исследователь Кристофер Фогель из Оксфордского университета подчеркивает, что снижение скорости ветра приводит к трансформации энергетического рынка Европы, который теперь зависит от доступности ветра и солнца. Новое исследование подтверждает, что влияние изменения климата на ветер станет заметным во второй половине века.

Тем не менее, неясно, как это изменение повлияет на будущее производство энергии, поскольку отсутствуют надежные исторические данные для моделирования климата. Иван Форе Свегаарден из норвежской компании TradeWpower AS отмечает, что производство ветроэнергии в Европе уже демонстрирует признаки снижения из-за климатических факторов.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

