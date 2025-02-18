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Индийский мальчик побил 6 мировых рекордов по математике за 1 день

Мальчик побил 6 мировых рекордов за день. Как ему это удалось?
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Наука

Индийский мальчик быстрее всех сложил 100 четырехзначных чисел, 200 четырехзначных чисел, 50 пятизначных чисел, а кроме того, установил еще 3 рекорда.

Расчёт
Фото: Веб-сайт Министерства просвещения России
Расчёт

14-летний индийский мальчик заявил, что медитация помогает его мозгу работать быстрее. Об этом пишет newsinfo.ru. Он установил сразу шесть новых мировых рекордов по математике, которые были зафиксированы Книгой рекордов Гиннесса.

Подросток ежедневно занимается математикой по 5 часов в день. Кроме того, любит путешествовать, читать, играть в видеоигры и крикет, когда он не занимается математикой.

Мама подростка заявила, что в возрасте 6 лет он начал практиковать умственные вычисления, и у него это получалось очень хорошо. А в возрасте 8 лет они поехали на международные соревнования, где мальчик выиграл медали.

Уточнения

Математика  — точная формальная наука, первоначально исследовавшая количественные отношения и пространственные формы.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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