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Великая Китайская стена старше на 300 лет: открытие, которое меняет историю

4:30
Наука

Археологи сделали поразительное открытие: они раскопали самый древний из известных на сегодняшний день участков Великой Китайской стены, который, как оказалось, был построен примерно на 300 лет раньше, чем считалось ранее.

Великая китайская стена
Фото: Wikimedia Commons by Diego Jimenez diegojimenez is licensed under Public domain
Великая китайская стена

Этот участок относится к поздней династии Западная Чжоу (1046 г. до н. э. — 771 г. до н. э.) и раннему периоду Вёсен и Осеней (770 г. до н. э. — 476 г. до н. э.). Находка была сделана в районе Чанцин города Цзинань, провинция Шаньдун.

С мая по декабрь 2024 года Институт культурных реликвий и археологии провинции Шаньдун проводил полномасштабные раскопки. Археологи исследовали территорию в 1 100 квадратных метров на севере деревни Гуанли, что стало первым масштабным исследованием Циской Великой стены после нескольких лет подготовки.

В работе использовался междисциплинарный подход: анализ артефактов, взятие образцов почвы, изучение растительных кремнезёмов (фитолитов) и современные методы датировки, включая оптически стимулированную люминесценцию (OSL) и радиоуглеродный анализ.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Циская Великая стена является старейшей и самой протяжённой среди древних укреплений Китая. Её длина составляет около 641 километра: от Чанцина на западе до побережья Циндао на востоке. Эта стена имела стратегическое значение для обороны государства Ци в эпоху династии Восточная Чжоу.

Руководитель проекта, археолог Чжан Су из Шаньдунского института культурных реликвий и археологии, отметил, что в ходе раскопок были обнаружены различные этапы строительства стены. Самые ранние участки, относящиеся к периоду Вёсен и Осеней, имели толщину около 10 метров, а их фундамент, вероятно, был заложен ещё во времена династии Чжоу.

Позднейшие участки, относящиеся в основном к периоду Воюющих царств (475 — 221 гг. до н. э.), демонстрируют более совершенные строительные технологии. Самая массивная часть стены, возведённая при правителе Ци Сюане (около 350 — 301 гг. до н. э.), была шириной более 30 метров и сохранилась до наших дней. Она строилась из мелкозернистой жёлтой земли, утрамбованной с использованием металлических трамбовок.

Важной находкой стали остатки жилых строений под ранними участками стены в северной части раскопок. Эти полуподземные дома с квадратными фундаментами и закруглёнными углами свидетельствуют о том, что до строительства укреплений здесь существовало поселение. Это открытие подчёркивает, что Великая стена служила не только оборонительным целям, но и была связана с жизнью местного населения.

Кроме того, примерно в 1,5 километрах к северу от Великой Китайской стены археологи обнаружили древний город Пинъинь, который упоминается в таких классических китайских текстах, как "Цзо Чжуань" и "Комментарий к канону водных путей". Этот город был важным военным оплотом государства Ци, защищавшим транспортные пути и границы.

Исторические записи подтверждают, что Пиньинь участвовал в военных конфликтах с государством Цзинь. В ходе раскопок были обнаружены остатки западной городской стены протяжённостью не менее 500 метров, а также укреплённые ворота и траншеи, упоминаемые в древних источниках.

Последние находки проливают свет на вопросы, касающиеся возраста, технологий строительства и функций Циской Великой стены. Ранее, в 2008 — 2010 годах, исследователи изучали расположение стены и её сохранность, а в 2022 году удалось обнаружить подземные остатки недостающих участков.

Новые раскопки стали первым систематическим археологическим исследованием этого древнего укрепления и позволили получить важную информацию о его ранних этапах строительства.

Уточнения

Период Вёсен и Осеней (также период Чуньцю)— период китайской истории, соответствующий летописи Чуньцю («Вёсны и осени»), составителем которой считают Конфуция. 

Вели́кая Кита́йская стена́ (буквально: «Длинная стена» или «Стена длиной в 10 000 ли») — разделительная стена длиной почти 9000 км (полная длина — 21,2 тыс. км), построенная в древнем Китае и являющаяся крупнейшим памятником архитектуры. 

Западная Чжоу — раннее царство в Китае, период Западного Чжоу выделяют как начальный период эпохи Чжоу. Династия является правящей с 1045 по 770 год до н. э.

Циская Великая стена — комплекс оборонительных сооружений, построенный в основании Шаньдунского полуострова в VII—V вв. до н. э.. В связи с тем, что этот комплекс сооружений — старейший из существующих в Китае, то его образно называют «отцом Великой стены».

Пинъи́нь уезд города субпровинциального значения Цзинань провинции Шаньдун (КНР).

«Цзо чжуань» — памятник исторической прозы Древнего Китая, представляющий собой подробнейшие комментарии к краткой хронике «Чуньцю» о событиях периода Весны и Осени.

Комментарий к канону водных путей (Шуй цзин чжу) — трактат по древнекитайской географии, излагающий традиционное понимание её водных путей и древних каналов, составленный Ли Даоюанем во времена династии Северная Вэй (386—534 гг.). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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