Ученые, исследовавшие болезнь Альцгеймера, предложили новый метод лечения

Предложен новый метод лечения. Ученые выявили механизмы развития болезни Альцгеймера и нашли лечение

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование выявило механизмы развития болезни Альцгеймера. Кроме того, исследователи предложили новый метод восстановления клеток до здорового состояния. Об этом пишет SciTechDaily.

Фото: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ Мозг

Ученые из Медицинской школы Кека при университете Южной Калифорнии использовали ряд методов, чтобы точно определить и описать процессы, происходящие внутри клеток мозга. Они выявили, что негативные изменения в клетках при болезни Альцгеймера связаны с повышением уровня модифицированной формы холестерина, известной как оксистерол.

Ученые полагают, что снижение уровня оксистерола может стать новым способом профилактики или лечения болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях.

Исследование дает потенциальное объяснение ранних изменений клеток при болезни Альцгеймера. Лекарства, снижающие уровень оксистеролов на самых ранних стадиях болезни, могут помочь предотвратить прогрессирование заболевания, заявил один из исследователей.

Уточнения

Оксистеролы— биоактивные соединения.



