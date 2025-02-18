Природный убийца инфекций: куркума спасает от смертельных бактерий

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Куркумин против супербактерий: новый метод борьбы с устойчивыми инфекциями

Учёные из Техасского университета A&M обнаружили, что куркумин — природное соединение, содержащееся в куркуме, — способен уничтожать устойчивые к антибиотикам бактерии при воздействии света.

Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куркума

Такой метод, называемый фотодинамической инактивацией, открывает новые перспективы в борьбе с супербактериями и может существенно снизить затраты на здравоохранение.

Супербактерии, устойчивые к большинству существующих антибиотиков, представляют смертельную угрозу. В 2017 году пациентка из Невады скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной штаммом бактерий, против которых не действовал ни один из 26 известных антибиотиков. Подобные случаи заставляют учёных искать новые способы борьбы с резистентными инфекциями.

Исследователи из Texas A&M предложили инновационный метод: бактерии поглощают куркумин, после чего подвергаются световому воздействию. В результате внутри микробов запускаются химические реакции, приводящие к их гибели. Этот процесс позволяет снизить количество устойчивых штаммов и вновь сделать антибиотики эффективными.

До появления антибиотиков инфекционные заболевания были главной причиной смертности. Благодаря развитию антибиотикотерапии продолжительность жизни выросла в среднем на 23 года. Однако за последние десятилетия резистентные бактерии стали встречаться всё чаще, и эксперты прогнозируют, что к 2050 году от инфекций, неподдающихся лечению, будут умирать до 10 миллионов человек ежегодно.

Некоторые из самых опасных супербактерий:

MRSA (метициллин-устойчивый золотистый стафилококк),

VRE (ванкомицин-устойчивый энтерококк),

устойчивая к антибиотикам пневмония.

Из-за способности бактерий адаптироваться к лекарствам традиционные методы лечения перестают работать, а новые антибиотики разрабатываются слишком медленно.

Фотодинамическая инактивация основана на использовании света и фотосенсибилизаторов — веществ, генерирующих активные формы кислорода, уничтожающие бактерии. В исследовании Texas A&M роль фотосенсибилизатора выполнял куркумин. Метод протестировали на штаммах золотистого стафилококка, устойчивых к амоксициллину, эритромицину и гентамицину.

Учёные подвергали бактерии воздействию нескольких циклов света и измеряли минимальную концентрацию антибиотика, необходимую для уничтожения инфекции. Оказалось, что после световой обработки бактерии становились более восприимчивыми к антибиотикам. Это позволяет прогнозировать точную дозировку лекарств и повышает эффективность терапии.

Фотодинамическая инактивация с использованием куркумина может применяться как вспомогательная терапия при инфекциях, устойчивых к антибиотикам. Она особенно полезна в условиях ограниченных ресурсов, так как является экономически выгодной альтернативой дорогостоящим методам лечения. Кроме того, эта технология может использоваться в военной медицине для лечения боевых ранений и предотвращения распространения антибиотикоустойчивых инфекций.

Профессор Владислав Яковлев, один из авторов исследования, подчёркивает: "Фотодинамическая инактивация — это не только способ лечения, но и метод предотвращения развития устойчивости к антибиотикам, что особенно важно в условиях боевых действий и полевых госпиталей".

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).

