Природный убийца инфекций: куркума спасает от смертельных бактерий

Куркумин против супербактерий: новый метод борьбы с устойчивыми инфекциями
Учёные из Техасского университета A&M обнаружили, что куркумин — природное соединение, содержащееся в куркуме, — способен уничтожать устойчивые к антибиотикам бактерии при воздействии света.
Такой метод, называемый фотодинамической инактивацией, открывает новые перспективы в борьбе с супербактериями и может существенно снизить затраты на здравоохранение.
Супербактерии, устойчивые к большинству существующих антибиотиков, представляют смертельную угрозу. В 2017 году пациентка из Невады скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной штаммом бактерий, против которых не действовал ни один из 26 известных антибиотиков. Подобные случаи заставляют учёных искать новые способы борьбы с резистентными инфекциями.
Исследователи из Texas A&M предложили инновационный метод: бактерии поглощают куркумин, после чего подвергаются световому воздействию. В результате внутри микробов запускаются химические реакции, приводящие к их гибели. Этот процесс позволяет снизить количество устойчивых штаммов и вновь сделать антибиотики эффективными.
До появления антибиотиков инфекционные заболевания были главной причиной смертности. Благодаря развитию антибиотикотерапии продолжительность жизни выросла в среднем на 23 года. Однако за последние десятилетия резистентные бактерии стали встречаться всё чаще, и эксперты прогнозируют, что к 2050 году от инфекций, неподдающихся лечению, будут умирать до 10 миллионов человек ежегодно.
Некоторые из самых опасных супербактерий:
Из-за способности бактерий адаптироваться к лекарствам традиционные методы лечения перестают работать, а новые антибиотики разрабатываются слишком медленно.
Фотодинамическая инактивация основана на использовании света и фотосенсибилизаторов — веществ, генерирующих активные формы кислорода, уничтожающие бактерии. В исследовании Texas A&M роль фотосенсибилизатора выполнял куркумин. Метод протестировали на штаммах золотистого стафилококка, устойчивых к амоксициллину, эритромицину и гентамицину.
Учёные подвергали бактерии воздействию нескольких циклов света и измеряли минимальную концентрацию антибиотика, необходимую для уничтожения инфекции. Оказалось, что после световой обработки бактерии становились более восприимчивыми к антибиотикам. Это позволяет прогнозировать точную дозировку лекарств и повышает эффективность терапии.
Фотодинамическая инактивация с использованием куркумина может применяться как вспомогательная терапия при инфекциях, устойчивых к антибиотикам. Она особенно полезна в условиях ограниченных ресурсов, так как является экономически выгодной альтернативой дорогостоящим методам лечения. Кроме того, эта технология может использоваться в военной медицине для лечения боевых ранений и предотвращения распространения антибиотикоустойчивых инфекций.
Профессор Владислав Яковлев, один из авторов исследования, подчёркивает: "Фотодинамическая инактивация — это не только способ лечения, но и метод предотвращения развития устойчивости к антибиотикам, что особенно важно в условиях боевых действий и полевых госпиталей".
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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