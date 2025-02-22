Горячие новости из холодного космоса: на ледяной Макемаке мог проснуться вулкан

На поверхности карликовой планеты Макемаке, расположенной за орбитой Нептуна, возможно, действует ледяной вулкан. К такому выводу пришли ученые после фиксации резких температурных колебаний с помощью орбитального телескопа "Джеймс Уэбб".

Фото: Freepik Арктика

Макемаке — третий по величине объект в поясе Койпера. Ранее считалось, что из-за малых размеров и низких температур вулканическая активность на ней невозможна. Если гипотеза подтвердится, это станет беспрецедентным открытием для транснептуновых объектов и изменит представления ученых о формировании далеких миров.

Макемаке: далекая карликовая планета

Макемаке — один из крупнейших и самых ярких объектов пояса Койпера, находящийся примерно в 45 раз дальше от Солнца, чем Земля. В 2007 году инфракрасный космический телескоп "Спитцер" помог определить диаметр планеты — около 1500 километров, с геометрическим альбедо 0,8. Поверхность Макемаке покрыта метановым льдом и продуктами его разложения под воздействием солнечного света, такими как толины — смеси органических полимеров.

Новые данные от телескопа "Джеймс Уэбб"

В 2024 году группа геохимиков из США, используя телескоп "Джеймс Уэбб", проанализировала изотопный состав метана на Макемаке. Результаты показали, что метан имеет геохимические признаки образования в горячих условиях, например, в результате вулканической активности, что отличает его от метана, обнаруженного на кометах.

Криовулканы в Солнечной системе

В 2015 году космический аппарат New Horizons обнаружил на Плутоне следы деятельности криовулкана, который к тому времени уже не был активен. Криовулканы — это вулканы, извергающие при низких температурах не расплавленную породу, а вещества вроде воды, аммиака или метана в жидком или газообразном состоянии.

Подобные признаки были найдены и на Церере, что привело ученых к мысли, что криовулканизм может быть распространен на транснептуновых объектах. Однако действующий вулкан на карликовой планете до сих пор не был обнаружен.

Возможная вулканическая активность на Макемаке

Команда астрономов из Венгрии под руководством Ксаба Кисса из обсерватории Конкоя, вероятно, зафиксировала признаки текущей вулканической активности на Макемаке. С помощью спектрографа MIRI на "Джеймсе Уэббе" они обнаружили тепловое излучение в инфракрасном диапазоне, соответствующее температуре минус 120 градусов Цельсия, что значительно выше средней температуры поверхности планеты — минус 244 градуса.

Возможные объяснения температурных аномалий

Ученые рассматривают две основные гипотезы для объяснения этих температурных аномалий. Первая — активность криовулкана, что указывает на наличие подповерхностного жидкого океана, возможно, содержащего аммиак и соли. Вторая — наличие мелкозернистой пыли, окружающей Макемаке, которая нагревается солнечным светом.

Возможно, оба процесса связаны: криовулкан может выбрасывать пыль в космос, создавая наблюдаемые температурные изменения. Для подтверждения этих гипотез необходимы дальнейшие наблюдения.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

