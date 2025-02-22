Он был маленьким, но сыграл огромную роль — новый динозавр, о котором говорят все

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Недавно палеонтологи сделали удивительное открытие: обнаружен пернатый динозавр размером с перепела, который может быть самой древней известной птицей. Это открытие бросает вызов нашим представлениям о происхождении и эволюции птиц.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Птеродактиль

Новая находка: крошечный пернатый динозавр

В ходе раскопок в Китае ученые обнаружили окаменелые останки небольшого динозавра с хорошо сохранившимися перьями. Его размеры сопоставимы с современным перепелом, что делает его одним из самых маленьких известных динозавров. Возраст находки оценивается примерно в 150 миллионов лет, что относит ее к позднему юрскому периоду.

Археоптерикс: прежний рекордсмен

До этого открытия археоптерикс считался самой древней известной птицей. Обнаруженный в Германии в 1860 году, археоптерикс сочетал в себе признаки как рептилий, так и птиц, что делало его ключевым звеном в изучении эволюции пернатых. Однако новые находки, такие как крошечный пернатый динозавр из Китая, ставят под сомнение его статус первой птицы.

Эволюция перьев и полета

Интересно, что перья у динозавров изначально могли развиваться не для полета. Считается, что они служили для терморегуляции или демонстрации, а уже позже эволюционировали в структуру, позволяющую летать. Обнаружение мелких пернатых динозавров подтверждает гипотезу о постепенном переходе от наземных животных к летающим формам.

Новые перспективы в палеонтологии

Это открытие подчеркивает, насколько сложной и запутанной была эволюция птиц. Каждая новая находка добавляет детали в общую картину, позволяя ученым лучше понять, как древние динозавры превратились в современных птиц. Продолжающиеся исследования в этой области обещают еще больше удивительных открытий в будущем.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

