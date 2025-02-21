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Вулкан уничтожил всё, а этот грызун сделал то, чего не смогли люди — как ему это удалось

1:33
Наука

В 1980 году извержение вулкана Сент-Хеленс в штате Вашингтон, США, превратило окружающий ландшафт в пустыню. Однако, несмотря на масштабное разрушение, природа начала восстанавливаться благодаря неожиданному герою — карманному гоферу.

Вулкан Чайтен
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volcán_Chaitén-Sam_Beebe-Ecotrust.jpg by Sam Beebe
Вулкан Чайтен

Маленький герой большого восстановления

Карманные гоферы — небольшие грызуны, обитающие под землей. После извержения они продолжали свою обычную деятельность: рыли туннели и выталкивали на поверхность почву из-под слоя вулканического пепла. Эти действия способствовали перемешиванию плодородной почвы с пеплом, создавая условия для прорастания растений.

Природные инженеры

Гоферы не только улучшали качество почвы, но и способствовали распространению семян. Перемещая землю, они переносили семена растений на новые участки, ускоряя процесс восстановления экосистемы. Кроме того, их туннели обеспечивали аэрацию почвы и улучшали дренаж, что также благоприятно сказывалось на росте растений.

Уроки для восстановления экосистем

Наблюдения за деятельностью гоферов после извержения Сент-Хеленс показали, насколько важны даже самые маленькие существа в экосистеме. Их поведение может значительно влиять на восстановление и поддержание баланса в природе. Этот пример подчеркивает необходимость учитывать роль различных видов при разработке стратегий восстановления разрушенных ландшафтов.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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