Эта планета младше динозавров, но уже в 10 раз больше Земли — как ей это удалось

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Наука

Астрономы сделали удивительное открытие: в созвездии Тельца, на расстоянии около 520 световых лет от Земли, была обнаружена необычная планета. IRAS 04125+2902 b поразила ученых не только своими размерами, но и возрастом.

Планета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета

Планета-гигант возрастом всего 3 миллиона лет

Возраст этой экзопланеты составляет всего 3 миллиона лет, что по космическим меркам делает ее настоящим младенцем. При этом она в 10 раз больше Земли и имеет массу, составляющую примерно 30% от массы Юпитера. Вокруг своей звезды IRAS 04125+2902 b совершает полный оборот за 8,6 земных суток.

Необычная звезда и загадочный протопланетный диск

Открытие оказалось еще более уникальным из-за особенностей звезды, вокруг которой вращается планета. Ей также всего 3 миллиона лет. Но главная особенность — необычный протопланетный диск. Внешняя часть диска смещена и видна не сбоку, как обычно, а лицевой стороной. Внутренний диск, наоборот, почти лишен газа и пыли, что указывает на активный процесс формирования новых планет.

Почему это открытие важно

Ранее астрономы находили относительно молодые экзопланеты возрастом от 10 до 40 миллионов лет. Однако обнаружение IRAS 04125+2902 b стало рекордом. Это открытие предоставляет уникальную возможность изучить, как формируются планеты на самых ранних стадиях их жизни.

Исследование опубликовано в журнале Nature и подчеркивает важность дальнейших наблюдений за молодыми звездами и их окружением. Ученые надеются, что данные о IRAS 04125+2902 b помогут глубже понять механизмы образования планет и эволюцию планетных систем.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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