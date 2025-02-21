Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе строительных работ на Крите, где возводится новый аэропорт Кастелли, археологи сделали удивительное открытие. Под слоем земли были обнаружены артефакты, относящиеся к минойской цивилизации, существовавшей около 3 000 лет назад.

Фото: Freepik by wirestock Англия

Неожиданная находка

Строительство аэропорта предполагало масштабные земляные работы. Однако никто не ожидал, что под поверхностью скрываются следы древней культуры. Археологи, привлеченные к проекту, обнаружили керамические изделия, инструменты и даже фрагменты древних построек.

Значение для истории

Минойская цивилизация считается одной из самых загадочных и влиятельных культур древнего мира. Обнаруженные артефакты могут пролить свет на быт, традиции и архитектуру того времени. Особенно интересны фрагменты фресок, которые сохранили яркие краски и детали.

Сохранение наследия

В связи с находкой, строительство аэропорта было временно приостановлено. Местные власти и археологи обсуждают планы по сохранению и изучению обнаруженных объектов. Рассматривается возможность создания музея на месте раскопок, чтобы посетители могли увидеть артефакты в их оригинальном контексте.

Мнение экспертов

Археологи уверены, что найденные артефакты могут существенно расширить представления о жизни минойцев.

"Это открытие имеет огромное значение для понимания минойской культуры", — подчеркнул ведущий археолог проекта.

Будущее проекта

Несмотря на задержку, строительство аэропорта продолжится с учетом необходимости сохранения исторического наследия. Планируется интегрировать археологический комплекс в инфраструктуру аэропорта, что позволит сочетать современные технологии и древнюю историю.

Неожиданная находка на строительной площадке аэропорта Кастелли напоминает о богатой истории Крита. Это событие подчеркивает важность тщательного подхода к строительным проектам в регионах с богатым культурным наследием.