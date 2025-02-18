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Серия землетрясений на Санторини: ученые предупреждают о рисках

2:24
Наука

В последнее время Санторини часто попадает в заголовки новостей из-за масштабных землетрясений. Это не вызывает удивления, поскольку лишь за десять дней в начале февраля специалисты зафиксировали целых 12 800 подземных толчков.

остров Санторини
Фото: Официальный туристический сайт острова Санторини
остров Санторини

Санторини ассоциируется с величественными скалами, великолепным Эгейским морем глубокого синего цвета и классическими белоснежными зданиями в греческом стиле. Однако недавние сейсмические явления серьезно изменяют облик острова: землетрясения сопровождаются оползнями и падениями камней.

Этот остров находится на вулканической дуге Греции и является частью кольцевого архипелага. Интересно, что когда-то Санторини был единым целым островом, на котором возвышался грандиозный вулкан. Около 1500–1600 годов произошло колоссальное извержение, в результате которого остров разделился на несколько частей, а кальдера заполнилась морской водой.

Учёные сейчас испытывают затруднения в определении точной причины для нынешних землетрясений. На данный момент предполагается, что вулкан Коломбо, расположенный примерно в 6,5 километрах от Санторини и также входящий в состав греческой вулканической цепи, мог сыграть свою роль в этих толчках. Однако вероятность крупного извержения остается низкой.

Наиболее сильные подземные толчки имеют магнитуду выше 5, что может привести к серьёзным оползням и камнепадам. Эти события существенно изменят не только застройку региона, но и его природные ландшафты. В то время как восстановить разрушенные строения вполне возможно, вернуть к жизни природные экосистемы вряд ли удастся, что означает, что уникальный облик острова может измениться навсегда. Кроме того, землетрясения могут оказать влияние на соседние территории.

Специалисты из Турции предупреждают, что сейсмическое событие магнитудой 8 может вызвать цунами, создающее значительную угрозу для курортов на побережьях Измира, Айдына и Муглы. В связи с этим власти уже установили систему сирен, чтобы заранее предупредить население о возникновении потенциальной опасности.

Уточнения

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады. Площадь острова составляет 76,194 км², протяжённость береговой линии — 66 км, наивысшая точка — гора Про­фи­тис-Или­ас (Айос-Илиас, 566 м) в юго-восточной части острова.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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