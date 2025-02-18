Обнаружено, что у почти 70 процентов пациентов с подозрением на лобно-височную деменцию болезнь диагностирована ошибочно

Почти 70 процентов ошибочных диагностик. Пациентам с подозрением на лобно-височную деменцию ставят неверный диагноз

Исследователи из университета Квинсленда обнаружили, что у почти 70% пациентов с первоначальным подозрением на лобно-височную деменцию болезнь была неправильно диагностирована. Их исследование было направлено на выявление факторов, способствующих частой ошибочной диагностике этого сложного неврологического расстройства. Об этом пишет Scitechdaily.

Фото: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ Мозг

Психиатр Джошуа Флавелл в сотрудничестве с когнитивным неврологом Питером Нестором провели исследование в Институте мозга Квинсленда. Они проанализировали данные 100 пациентов, направленных специалистами, включая неврологов, психиатров, на сканирование мозга. Из 100 пациентов у 34 была лобно-височная деменция, а у остальных ее не было.

Лобно-височная деменция — одна из наиболее распространенных форм деменции у людей в возрасте до 65 лет. В отличие от болезни Альцгеймера, которая характеризуется проблемами с памятью, лобно-височная деменция включает дегенерацию лобных и височных долей головного мозга, влияющую на личность и поведение.

Ученые считают, что следует уделять больше внимания непосредственному наблюдению за поведением, связанным с лобно-височной деменцией, и физическими неврологическими признаками в клинике.

Уточнения

Лобно-височная дегенерация — патологический процесс, возникающий при лобно-височной деменции.

