Учёные выяснили, что кровоизлияния в мозг удваивают риск слабоумия

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Исследования показали, что внутричерепные кровоизлияния, известные также как "кровоизлияния в мозг", способны удваивать вероятность развития деменции в старшем возрасте. Хотя ишемические инсульты, возникающие из-за образования тромбов, издавна ассоциируются со снижением когнитивной функции, новые данные указывают на то, что кровоизлияния в мозг также значительно повышают риск появления деменции.

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В ходе исследования, ученые проанализировали информацию о почти 15 000 пациентах и выявили, что в течение примерно 5,6 лет после перенесенного кровоизлияния в мозг количество диагнозов деменции удвоилось. Это свидетельствует о том, что кровоизлияния могут как способствовать развитию деменции из-за накопления бета-амилоида, так и отражать влияние общих факторов риска, таких как хроническое сосудистое повреждение.

Учитывая эти результаты, исследователи акцентируют внимание на необходимости регулярного когнитивного мониторинга для тех пациентов, которые пережили кровоизлияние. Будущие исследования планируют изучить основные механизмы и оценить безопасность терапий при болезни Альцгеймера среди этой группы больных.

Хотя связь между деменцией и ишемическими инсультами, вызванными тромбами, привлекала много внимания, новое исследование, опубликованное 30 января в журнале Stroke, расширяет предыдущие выводы за счет учета и кровоизлияний.

Кровоизлияния могут прямо приводить к деменции, способствуя накоплению белка, известного как бета-амилоид, в мозге и его кровеносных сосудах, что может нарушить нормальное функционирование мозга. Либо же эти два состояния могут быть связаны косвенно, так как их происхождение может быть связано с одинаковыми факторами, такими как хроническое повреждение сосудов головного мозга, что увеличивает вероятность развития и деменции, и инсульта.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

