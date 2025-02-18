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Ученые обнаружили в мозге мышей нейроны, которые сигнализируют животным, что пора прекратить есть

Не надо переедать. Учёные обнаружили клетки, сообщающие, что пора прекратить есть
0:57
Наука

Учёные обнаружили в мозге мышей нейроны, которые сигнализируют животным, что пора прекратить есть. Известно, что нейроны не принимают окончательного решения прекратить прием пищи. Об этом пишет Scitechdaily.

Мозг
Фото: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ
Мозг

Недавно идентифицированные нейроны расположены в стволе головного мозга. Это открытие может проложить путь к новым методам лечения ожирения.

Чтобы увидеть, как нейроны влияют на прием пищи, исследователи сконструировали нейроны таким образом, чтобы исследователь мог включать и выключать их с помощью света.

Когда нейроны активировались светом, мыши съедали гораздо меньше пищи. Интенсивность активации определяла, насколько быстро животные прекращали есть.  Хотя специализированные нейроны были обнаружены у мышей, учёные полагаю, что весьма вероятно, что у людей есть такие же нейроны.

Уточнения

Нейрон или нервная клетка — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
 

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi).

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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