Ученые обнаружили в мозге мышей нейроны, которые сигнализируют животным, что пора прекратить есть

Не надо переедать. Учёные обнаружили клетки, сообщающие, что пора прекратить есть

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили в мозге мышей нейроны, которые сигнализируют животным, что пора прекратить есть. Известно, что нейроны не принимают окончательного решения прекратить прием пищи. Об этом пишет Scitechdaily.

Фото: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ Мозг

Недавно идентифицированные нейроны расположены в стволе головного мозга. Это открытие может проложить путь к новым методам лечения ожирения.

Чтобы увидеть, как нейроны влияют на прием пищи, исследователи сконструировали нейроны таким образом, чтобы исследователь мог включать и выключать их с помощью света.

Когда нейроны активировались светом, мыши съедали гораздо меньше пищи. Интенсивность активации определяла, насколько быстро животные прекращали есть. Хотя специализированные нейроны были обнаружены у мышей, учёные полагаю, что весьма вероятно, что у людей есть такие же нейроны.

Уточнения

Нейрон или нервная клетка — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.





Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi).

