На конкурсе для студентов был создан крошечный спутник на базе Raspberry Pi размером с банку

Спутник размером с банку был создан на студенческом конкурсе

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

На конкурсе для студентов был создан крошечный спутник на базе Raspberry Pi размером с банку. Организаторы ежегодного конкурса предложили подросткам сделать маленький спутник.

Фото: Веб-сайт НАСА Спутники вокруг Земли

Техническая задача состояла в том, чтобы вместить все основные системы спутника, такие как питание, датчики и система связи в этот минимальный объем. Об этом пишет сайт компании Raspberry Pi. А основной задачей команд являлось измерение давления и температуры воздуха, передача данных на наземную станцию учащихся.

Во время тестирования показаний температуры было обнаружено, что тепло от внутренних компонентов влияет на снимаемые показания. Чтобы смягчить воздействие, были добавлены вентиляторы для охлаждения.

В результаты был изготовлен спутник размером с банку, однако при запуске у него возникли неполадки, удалось переслать только часть необходимых данных.

Уточнения

Искусственный спутник Земли — космический летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите.

