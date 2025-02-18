Ментальное блокирование: Трамп не понимает некоторых журналистов из-за акцентов

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

80% американцев, родившихся в США, говорят только по-английски, что делает их менее знакомыми с иностранными языками и акцентами по сравнению с людьми из других регионов мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Преподаватель диалектов Дэвид Алан Стерн отметил, что это приводит к "ментальному блокированию" при попытке понять незнакомые звуки.

Президент США Дональд Трамп недавно признался, что испытывает трудности с пониманием репортеров из-за их сильных акцентов. Например, во время общения с афганской репортершей он отметил, что у неё "красивый голос", однако не понял, что она сказала.

Недавний случай произошел на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, когда индийский журналист задал вопрос об экстрадиции Тахавура Раны, обвиняемого в терактах в Мумбаи. Трамп, услышав вопрос, сказал: "Вам нужно говорить громче", что вызвало удивление у журналиста.

Некоторые предполагают, что Трамп может притворяться, что не понимает, чтобы избежать ответов на неудобные вопросы иностранных журналистов, пишет DailyMail.

Уточнения

Акцент — произношение, в котором отражаются звуковые особенности чужого языка или наречия, реже индивидуального произношения.



