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Ментальное блокирование: Трамп не понимает некоторых журналистов из-за акцентов

1:09
Наука

80% американцев, родившихся в США, говорят только по-английски, что делает их менее знакомыми с иностранными языками и акцентами по сравнению с людьми из других регионов мира.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Преподаватель диалектов Дэвид Алан Стерн отметил, что это приводит к "ментальному блокированию" при попытке понять незнакомые звуки.

Президент США Дональд Трамп недавно признался, что испытывает трудности с пониманием репортеров из-за их сильных акцентов. Например, во время общения с афганской репортершей он отметил, что у неё "красивый голос", однако не понял, что она сказала.

Недавний случай произошел на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, когда индийский журналист задал вопрос об экстрадиции Тахавура Раны, обвиняемого в терактах в Мумбаи. Трамп, услышав вопрос, сказал: "Вам нужно говорить громче", что вызвало удивление у журналиста.

Некоторые предполагают, что Трамп может притворяться, что не понимает, чтобы избежать ответов на неудобные вопросы иностранных журналистов, пишет DailyMail.

Уточнения

Акцент — произношение, в котором отражаются звуковые особенности чужого языка или наречия, реже индивидуального произношения.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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