80% американцев, родившихся в США, говорят только по-английски, что делает их менее знакомыми с иностранными языками и акцентами по сравнению с людьми из других регионов мира.
Преподаватель диалектов Дэвид Алан Стерн отметил, что это приводит к "ментальному блокированию" при попытке понять незнакомые звуки.
Президент США Дональд Трамп недавно признался, что испытывает трудности с пониманием репортеров из-за их сильных акцентов. Например, во время общения с афганской репортершей он отметил, что у неё "красивый голос", однако не понял, что она сказала.
Недавний случай произошел на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, когда индийский журналист задал вопрос об экстрадиции Тахавура Раны, обвиняемого в терактах в Мумбаи. Трамп, услышав вопрос, сказал: "Вам нужно говорить громче", что вызвало удивление у журналиста.
Некоторые предполагают, что Трамп может притворяться, что не понимает, чтобы избежать ответов на неудобные вопросы иностранных журналистов, пишет DailyMail.
Акцент — произношение, в котором отражаются звуковые особенности чужого языка или наречия, реже индивидуального произношения.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.