Корабли Колумба вернулись с сюрпризом: опасная инфекция проникла в Европу

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых провела исследование, которое проливает свет на происхождение сифилиса, загадочной болезни, которая появилась в Европе в конце XV века.

Фото: Wikimedia Commons by Wambui Mash, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тест на ВИЧ/сифилис

Генетические анализы древних останков показали, что возбудитель сифилиса — бактерия Treponema pallidum — имеет американские корни и пришел в Европу после возвращения экспедиции Христофора Колумба из Нового Света.

Команда, возглавляемая археогенетиком Кирстен Бос из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, представила результаты в журнале Nature. Бос отметила, что данные подтверждают, что сифилис и подобные заболевания имеют американское происхождение и начали распространяться в Европе именно в конце XV века.

Исследователи изучили останки людей из различных археологических памятников Америки, обращая внимание на признаки трепонемных инфекций, которые вызывают изменения в костях. В рамках исследования были проанализированы образцы зубов и костей скелетов из Мексики, Перу, Аргентины и Чили, относящиеся к людям, умершим до 1492 года. Современные геномные технологии показали, что патоген Treponema появился в Америке около 9000 лет назад и затем разделился на несколько подвидов, передает planet-today.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

