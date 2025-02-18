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Первый астронавт с ограниченными возможностями: Джон Макфолл готовится к миссии на МКС

1:04
Наука

Британский паралимпиец, хирург Джон Макфолл стал первым человеком с ограниченными физическими возможностями, которому разрешили полететь на Международную космическую станцию.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Ему 43 года, он входит в состав отряда астронавтов Европейского космического агентства и ожидает назначения на миссию, которая может продлиться до 6 месяцев.

Макфолл потерял правую ногу выше колена после аварии на мотоцикле, когда ему было 19 лет. Он завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх 2008 года в Пекине. В настоящее время работает хирургом-ортопедом.

В ноябре 2022 года его отобрали в резервную группу астронавтов ESA с целью оценить медицинскую и техническую возможность участия человека с ампутированной конечностью в будущих космических миссиях. К концу прошлого года агентство пришло к выводу, что это технически осуществимо, передает The Guardian.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания). МКС внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, построенный человеком. Общая стоимость создания станции составляет более 150 миллиардов долларов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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