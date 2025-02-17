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Восьмизубые жуки-короеды атаковали еловые насаждения в Великобритании

1:02
Наука

Восьмизубый европейский еловый короед теперь обнаружен в Великобритании.

Жук-короед
Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Жук-короед

Это вызывает серьезные опасения за ситхинскую ель, которая составляет половину коммерческих насаждений в стране. С 2013 года вредитель уничтожил более 100 миллионов кубометров ели обыкновенной по всей Европе.

Жуки-короеды обычно селятся на поваленных ветром, поврежденных и недавно срубленных елях, где размножаются, прежде чем перейти к соседним живым деревьям. Они нападают на деревья, преодолевая их естественную защиту в больших количествах. Кроме того, насекомые могут распространять патогенные грибки и тесно связаны с сине-зеленым грибком, который ослабляет ели.

Исследователи предупреждают, что такое сочетание может привести к массовой гибели деревьев. На данный момент в Великобритании для отслеживания местоположения жуков используются феромонные ловушки, передает The Guardian.

Уточнения

Короеды (лат. Scolytinae) — группа жуков, все короеды растительноядны. Большинство видов — типичные древоядные насекомые, обычно селящиеся под корой, реже — в коре или древесине деревьев; небольшое число видов (Thamnurgus, Hylastinus) живёт в стеблях травянистых растений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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