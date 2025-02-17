Антарктическое циркумполярное течение: сила, с которой не справятся даже подлодки

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В океане есть места, которые даже самые современные подводные лодки избегают.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Волны

И дело не в том, что они не хотят, а в том, что назад оттуда не возвращаются. Это место известно как "южный кошмар" — пролив Дрейка, узкий проход между Южной Америкой и Антарктидой, где проходит самое сильное течение в мире — Антарктическое циркумполярное. Оно перекачивает огромные объемы воды и создает чудовищные волны высотой до 15 метров.

Можно подумать, что подлодке под водой волны не страшны, но это далеко не так! Мощные восходящие потоки от гигантских волн могут вытолкнуть подводную лодку на поверхность, даже если она на глубине. Удар от гигантской волны создает огромное давление на корпус, и не каждая подлодка это выдержит. При этом ломаются все внешние устройства — перископы, антенны, шноркели, необходимые для нормальной работы субмарины.

Кроме того, в проливе Дрейка царят хаотичные течения, которые сбивают подлодки с курса, делая управление практически невозможным. А сложный рельеф дна с подводными хребтами и впадинами создает непредсказуемые течения, которые могут унести судно в смертельную западню.

Моряки называют этот пролив "Проклятием навигаторов", передает "Популярная наука".

Уточнения

Субмарина (лат. Submarine — под морем) подводная лодка.



