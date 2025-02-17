Как морские черепахи и косатки ориентируются в океане

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Морские черепахи бисса совершают впечатляющие миграции через океаны.

Фото: unsplash.com by Wexor Tmg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морская черепаха

У них есть суперспособность, позволяющая им находить места для гнездования и кормления без каких-либо ориентиров. Магнитное поле Земли помогает им не сбиться с курса, передает CNN.

Недавнее исследование показало, что косатки тоже имеют свою фишку: они запоминают магнитные поля, которые помогают им находить пищу после миграции. Причем, заключенные в неволю малолетние косатки начинают "танцевать", когда улавливают магнитные сигналы, напоминающие им о местах, где они раньше питались.

Ранее сообщалось, что группа чешских исследователей обнаружила крупнейшее в мире подземное термальное озеро в районе Вромонер на юге Албании. Это озеро скрыто на дне широкой 100-метровой пещеры. Размеры водоема впечатляют: длина — 138,3 метра, ширина — 42 метра, периметр — 345 метров, а объем составляет 8 335 кубических метров минерализованной термальной воды.





Уточнения

Би́сса или бисс, или настоящая каре́тта (лат. Eretmochelys imbricata) — вид морских черепах, единственный представитель рода Eretmochelys.



