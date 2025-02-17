Как морские черепахи и косатки ориентируются в океане

Морские черепахи бисса совершают впечатляющие миграции через океаны.
У них есть суперспособность, позволяющая им находить места для гнездования и кормления без каких-либо ориентиров. Магнитное поле Земли помогает им не сбиться с курса, передает CNN.
Недавнее исследование показало, что косатки тоже имеют свою фишку: они запоминают магнитные поля, которые помогают им находить пищу после миграции. Причем, заключенные в неволю малолетние косатки начинают "танцевать", когда улавливают магнитные сигналы, напоминающие им о местах, где они раньше питались.
Ранее сообщалось, что группа чешских исследователей обнаружила крупнейшее в мире подземное термальное озеро в районе Вромонер на юге Албании. Это озеро скрыто на дне широкой 100-метровой пещеры. Размеры водоема впечатляют: длина — 138,3 метра, ширина — 42 метра, периметр — 345 метров, а объем составляет 8 335 кубических метров минерализованной термальной воды.
Би́сса или бисс, или настоящая каре́тта (лат. Eretmochelys imbricata) — вид морских черепах, единственный представитель рода Eretmochelys.
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