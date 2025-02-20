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Искали жизнь на Марсе, а могли случайно её уничтожить — не самая удачная научная экспедиция

2:57
Наука

В 1970-х годах миссия NASA "Викинг-1" отправилась на Марс с целью поиска жизни. Однако, по мнению астробиолога Дирка Шульце-Макуха из Берлинского технического университета, методы, использованные в этих экспериментах, могли не только дать ложные результаты, но и уничтожить возможные марсианские микроорганизмы.

Марс
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

Эксперименты миссии "Викинг-1"

В рамках миссии "Викинг-1" на Марс были отправлены орбитальная станция и посадочный модуль. Орбитальная станция изучала рельеф планеты и передавала данные на Землю, в то время как посадочный модуль собирал образцы грунта и проводил их анализ.

Основной методикой поиска жизни было добавление воды и питательных веществ в марсианский грунт с последующим наблюдением за признаками биологической активности.

Возможная ошибка в подходе

Шульце-Макух утверждает, что такой подход мог быть фатальным для потенциальной марсианской жизни. Он ссылается на микроорганизмы, обитающие в пустыне Атакама на Земле, которые адаптировались к экстремальной засухе и получают необходимую влагу из атмосферы через гигроскопичные соли.

Добавление воды в их среду обитания может быть губительным для них. Аналогично, если на Марсе существовали микроорганизмы, приспособленные к сухим условиям, введение воды в экспериментах могло их уничтожить.

Реакция научного сообщества

Гипотеза Шульце-Макуха вызвала активные дискуссии среди ученых. Некоторые поддерживают его точку зрения, указывая на необходимость пересмотра методов поиска внеземной жизни.

Другие, как, например, главный научный сотрудник NASA по планетарным наукам Крис Маккей, скептически относятся к этой теории, считая, что предположение о содержании перекиси водорода в марсианских микробах не имеет достаточных химических оснований.

Уроки для будущих миссий

Этот случай подчеркивает важность тщательного выбора методик при поиске внеземной жизни. Понимание того, что организмы могут адаптироваться к экстремальным условиям и иметь биохимические процессы, отличные от земных, должно учитываться при разработке будущих космических миссий.

Использование более деликатных и разнообразных методов анализа может помочь избежать непреднамеренного уничтожения потенциальных форм жизни.

Заключение

Хотя гипотеза о том, что миссия "Викинг-1" могла случайно уничтожить марсианскую жизнь, остается спорной, она поднимает важные вопросы о подходах к исследованию других планет.

Будущие миссии должны учитывать возможность существования организмов, отличных от земных, и разрабатывать методы, способные обнаружить и сохранить такие формы жизни.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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