Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Зеленский спал и был недоступен для встречи с главой Минфина США
Скрытая правда о яйцах на ночь: неожиданные последствия для здоровья
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
4 ошибки с хайлайтером, из-за которых макияж выглядит дешево
Как превратить экзотику в реальность? Секреты выращивания киви
Не нужно тренажёров: одно лёгкое упражнение заменит целую тренировку
История и природа Гейдельберга: как погрузиться в атмосферу Средневековья
Никакого шума и брызг: как взбить сливки без миксера за пару минут
Как стерилизация может изменить жизнь вашей кошки: ответы на все вопросы

Мы не одиноки: разумная жизнь могла возникнуть во Вселенной естественным путём

2:31
Наука

Вопрос о существовании внеземного разума волнует человечество на протяжении многих веков. Недавние исследования предлагают свежий взгляд на вероятность появления разумной жизни во Вселенной.

Космос
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Космос

Эволюция планет и разумная жизнь

Традиционно считается, что возникновение разумной жизни — редкое и маловероятное событие, обусловленное уникальным стечением обстоятельств. Однако группа ученых из США и Германии предложила иную точку зрения.

В своей работе, опубликованной в журнале Science Advances, они рассматривают эволюцию планет как процесс, естественно ведущий к появлению разумной жизни. Исследователи утверждают, что ключевые этапы, такие как развитие фотосинтеза и насыщение атмосферы кислородом, неизбежно приводят к появлению сложных форм жизни.

Переосмысление гипотезы "трудных шагов"

В 1983 году британский физик Брэндон Картер выдвинул гипотезу "трудных шагов", согласно которой эволюция разумной жизни требует преодоления ряда маловероятных этапов, что делает появление таких форм жизни редкостью.

Однако современные исследования, опираясь на геологические данные Земли, показывают, что эти "трудные шаги" могут быть более распространенными, чем предполагалось ранее. Это означает, что разумная жизнь может быть не исключением, а закономерным результатом эволюции планет.

Новые подходы к поиску внеземных цивилизаций

Понимание того, что разумная жизнь может быть естественным этапом развития планет, стимулирует пересмотр стратегий поиска внеземных цивилизаций. Традиционные методы, такие как анализ радиосигналов, могут быть дополнены исследованиями экзопланет на предмет признаков биологической активности и технологической деятельности.

Кроме того, ученые предлагают учитывать геологическую историю планет при оценке их потенциала для развития жизни.

Современные научные данные позволяют предположить, что разумная жизнь во Вселенной может быть более распространенной, чем считалось ранее. Эволюция планет, приводящая к появлению сложных форм жизни, может быть естественным процессом, повторяющимся в различных уголках космоса.

Это открывает новые горизонты для исследований и усиливает надежду на установление контакта с внеземными цивилизациями в будущем.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россиян предупредили об изменении цен на стройматериалы
Недвижимость
Россиян предупредили об изменении цен на стройматериалы Аудио 
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Садоводство, цветоводство
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды Аудио 
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Сумскую область, Зеленский играл на Байдене как на том фортепиано Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
4 ошибки с хайлайтером, из-за которых макияж выглядит дешево
Как превратить экзотику в реальность? Секреты выращивания киви
Не нужно тренажёров: одно лёгкое упражнение заменит целую тренировку
История и природа Гейдельберга: как погрузиться в атмосферу Средневековья
Мы не одиноки: разумная жизнь могла возникнуть во Вселенной естественным путём
Никакого шума и брызг: как взбить сливки без миксера за пару минут
Как стерилизация может изменить жизнь вашей кошки: ответы на все вопросы
Мошенники маскируются под сотрудников Wildberries для кражи данных
Лимонная чистка: как быстро и эффективно очистить духовку, не используя химию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.