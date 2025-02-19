Вселенная может схлопнуться как мыльный пузырь, и вы об этом не узнаете

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте себе, что в любой момент наша Вселенная может быть уничтожена пузырём истинного вакуума, распространяющимся со скоростью света. Недавние квантовые симуляции показали, как такие разрушительные пузыри могут возникать и расти, бросая вызов нашему пониманию космоса.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мыльный пузырь

Что такое ложный вакуум

В физике вакуум — это не просто пустое пространство, а состояние с наименьшей энергией. Однако возможна ситуация, когда наше текущее состояние вакуума не является истинно стабильным, а представляет собой "ложный вакуум".

В этом случае существует более стабильное состояние — истинный вакуум, в который наша Вселенная может спонтанно перейти. Этот переход сопровождается образованием пузыря истинного вакуума, который будет расширяться, уничтожая всё на своём пути.

Квантовые симуляции и их результаты

Учёные провели квантовые симуляции, чтобы понять механизмы образования и роста таких пузырей. Результаты показали, что квантовые флуктуации могут спровоцировать переход от ложного к истинному вакууму, инициируя образование пузыря.

Этот пузырь затем начинает расширяться, и его скорость может достигать скорости света, что делает процесс необратимым и катастрофическим для нашей Вселенной.

Последствия для нашего понимания Вселенной

Хотя вероятность такого события чрезвычайно мала, само его существование заставляет пересмотреть некоторые фундаментальные представления о стабильности Вселенной. Эти исследования поднимают важные вопросы о природе вакуума, квантовых флуктуациях и долгосрочной эволюции космоса.

Квантовые симуляции предоставляют уникальную возможность заглянуть в глубины фундаментальных процессов, определяющих судьбу нашей Вселенной. Понимание механизмов, способных привести к её разрушению, не только удовлетворяет наше любопытство, но и расширяет горизонты научного познания, подталкивая к новым открытиям и переосмыслению устоявшихся концепций.