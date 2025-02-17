Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Откровение об интервальном голодании, которое удивило многих
Прожить на 10-летия дольше помогут эти 10 продуктов: просто добавьте их в рацион
Жить в этих условиях опасно! Какие квартиры могут нанести вред психическому здоровью?
Мойка электромобиля: безопасно ли это и на что стоит обратить внимание
Полезное пространство, которое вы не использовали: как задействовать зону за дверью
Много вампиров — Илон Маск обвинил систему соцобеспечения США в массовом мошенничестве
47-летняя звезда Голливуда признался, как собирается отсрочить старость
Масло после жарки — использовать снова или отправить в мусорку
Лолита Милявская заявила, что у неё нет денег даже на еду

Первый робот-педиатр вышел на работу: как ИИ будет лечить детей?

0:29
Наука

В Пекинской детской больнице искусственный интеллект уже ставит диагнозы юным пациентам.

Робот
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Робот

Робот даже успел помочь найти причину тиков у восьмилетнего мальчика. ИИ разработала эта же больница не без помощи технологических компаний.

Интересно, что робот-педиатр использует знания более 300 врачей и многолетние медицинские данные. Он также прошел испытательный срок в один месяц, пишет KP. RU.

Уточнения

Педиатри́я (греч. παιδός «дети» + ἰατρεία «лечение») — это наука по изучению особенностей отравлений и болезней детского организма, а также о методах лечения и сохранения детского здоровья.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования
Наука и техника
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования Аудио 
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Еда и рецепты
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло Аудио 
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Авто
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Как прямо в эту минуту эволюционирует человек? Учёные сделали неожиданное открытие
Джинсы, которые подойдут всем: секреты выбора от эксперта
Отказался от мороженого, а потом узнал, чего лишился
Натуральное питание или сухой корм: что выберет ваша собака
Коррупция в USAID. Опрос показал, верят ли американцы в коррумпированность организации
Эти продукты творят чудеса в борьбе с высоким холестерином
Авто с пробегом у дилера: идеальная машина или ловушка для покупателя
Словакия устанавливает новый рекорд: максимальные закупки российского газа в декабре 2024 года
Три весенних подкормки, которые заставят пионы цвести так, что прохожие будут заглядываться
У стилиста Влада Лисовца диагностировали онкологию на поздней стадии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.