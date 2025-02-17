Первый робот-педиатр вышел на работу: как ИИ будет лечить детей?

В Пекинской детской больнице искусственный интеллект уже ставит диагнозы юным пациентам.
Робот даже успел помочь найти причину тиков у восьмилетнего мальчика. ИИ разработала эта же больница не без помощи технологических компаний.
Интересно, что робот-педиатр использует знания более 300 врачей и многолетние медицинские данные. Он также прошел испытательный срок в один месяц, пишет KP. RU.
Педиатри́я (греч. παιδός «дети» + ἰατρεία «лечение») — это наука по изучению особенностей отравлений и болезней детского организма, а также о методах лечения и сохранения детского здоровья.
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