Первый робот-педиатр вышел на работу: как ИИ будет лечить детей?

0:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В Пекинской детской больнице искусственный интеллект уже ставит диагнозы юным пациентам.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Робот

Робот даже успел помочь найти причину тиков у восьмилетнего мальчика. ИИ разработала эта же больница не без помощи технологических компаний.

Интересно, что робот-педиатр использует знания более 300 врачей и многолетние медицинские данные. Он также прошел испытательный срок в один месяц, пишет KP. RU.

Уточнения

Педиатри́я (греч. παιδός «дети» + ἰατρεία «лечение») — это наука по изучению особенностей отравлений и болезней детского организма, а также о методах лечения и сохранения детского здоровья.



