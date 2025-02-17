Как прямо в эту минуту эволюционирует человек? Учёные сделали неожиданное открытие

Когда учёные изучили народ Тибетского нагорья, они поняли, что прямо сейчас человечество эволюционирует.
Мы привыкли, что где-то очень высоко в горах тоже живут люди. Ученые же задались вопросом, как они выживают и полноценно живут там, где очень мало кислорода. При этом люди там живут достаточно долго.
Врачи исследовали почти 500 женщин, поскольку именно женщины, рожая детей, отвечают на выживание и процветание рода. Оказалось, что у этих людей организм сумел насыщать кровь кислородом даже там, где его нет. Сердце у этих жителей без усилий перекачивает больше крови, чем сердца тех, кто находится в городах.
Получается, по мнению исследователей, организмы жителей гор отличаются от наших. К горам невозможно "привыкнуть", там надо родиться, причем не в первом поколении. На Тибетском нагорье — настоящая адаптационная эволюция современного человека, пишет KP. RU.
Тибе́т (тиб. བོད་, Вайли bod, Пё; кит. 西藏 Сицзан, непальск. तिब्बत) — район Центральной Азии, расположен на Тибетском нагорье.
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